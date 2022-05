Comment bien prononcer le chiffre "dix" ?

Aujourd’hui, amis des mots, nous allons nous pencher sur un mystère de la prononciation du français. C’est mon GPS qui m’en a donné l’idée, cette semaine, quand il m’a dit : “Vous êtes arrivée au ‘di’ place de l’Église.

"Si ces engins malins, les GPS, sont devenus des alliés indispensables de tous nos déplacements – pour moi qui souffre d’un grave handicap de la boussole, ce n’est pas loin d’être une question de vie ou de mort –, ils ont encore pas mal à apprendre rayon prononciation. Le mien, en particulier, n’est pas doué en chiffres. Et donc il dit : "Vous êtes arrivée au ‘di’ place de l’Église" au lieu de "diss place de l’Église".

Il dit aussi : "Si’ rue de la Fontaine" au lieu de "siss". Il faut dire que les règles sont compliquées. La prononciation "normale" du nombre qui s’écrit "10" en chiffres et “D.I.X” en lettres, c’est "diss" (ce qui au passage est déjà surprenant, puisque l’on écrit "dixe"). On prononce bien "diss" "devant une pause", explique Larousse.fr, qui donne l’exemple : "Il y en a dix, au moins". C’est la même chose quand la phrase s’arrête au mot dix, bien sûr : "Des enfants, j’en ai dix."

Diss, diz ou di... Mais jamais dixe !

Mais parfois, on prononce aussi "diz" devant une voyelle ou un H muet : "J’ai dix z’enfants", "Il y a dix z’heures que j’attends" (rappelons que ce H, on l’appelle muet parce que tout se passe comme s’il n’était pas là, donc comme si le mot heure, par exemple, commençait par une voyelle). Et on prononce "di" devant toutes les autres consonnes : "J’ai dix gosses, dix bambins, dix lardons, dix marmots". Et d’ailleurs, c’est cette règle que suit mon GPS : pour les adresses, en toute logique, on devrait dire comme lui "di place de l’Eglise", "di rue du Marché", puisque "place" et "rue" commencent par une consonne.

Mais ce n’est pas comme ça qu’on dit, parce qu’il y a quelques exceptions, notamment quand dix est un nom commun. Quand on peut dire "le dix" ou "au dix", quoi – ou bien "le six", car tout ce que je vous dis pour dix s’applique aussi à six. Donc, quand il s’agit d’un nom, on prononce "diss" : j’ai joué le diss de cœur, et elle habite au diss place de l’Eglise. Ah, quand dix fait partie d’un nombre plus grand, il ne se prononce pas toujours pareil non plus : on dit diss-sept mais diz-huit et diz-neuf. Enfin, pour les pourcentages, on peut dire “di” ou "diss" : "di %" "diss %". Ouf, là on a le choix !

Les francophones savent d’instinct comment prononcer dix, dans la plupart des cas, mais pensez aux étrangers qui s’efforcent d’apprendre notre idiome bizarre. On leur dit que ce chiffre se dit diss. Mais au fait, on ne dit pas diss enfants, ni disss voitures, on dit diz enfants et di voitures. Un seul nombre, juste trois lettres : D.I.X., et trois façons de les prononcer, mais jamais DIXE, alors que ça s’écrit avec un X ! Ah, et il y a une chose qui met en difficulté pas mal de Français. Comment écrivez-vous “une diXZaine”, amis des mots ?

Ce n’est pas follement logique, et c’est bien pour ça que tout le monde s’emmêle les crayons, mais si on prononce dixième comme dizaine, avec le son “z”, on écrit dixième avec un X, comme dix, mais dizaine avec un Z comme douze ! Rappelez-vous simplement que la dizaine, c’est comme la douzaine, un Z.

