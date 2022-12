Faire bonne chère, bonne chair, ou bonne chaire ?

La semaine dernière, amis des mots, nous parlions de toutes sortes de “poêles/poils” : poêle à bois, poêle à frire et même poil aux pattes. Aujourd’hui, nous allons parler de toutes sortes de chair(e)s ! Il faut dire que ces homophones, les mots qui se prononcent de la même manière sans toujours s’écrire de la même façon et surtout avec des sens différents sont hyperfréquents en français… et ils constituent évidemment autant d’occasions de nous piéger.

Bref : les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, nous nous apprêtons tous à faire bonne chère… Or, il y a plusieurs façons d’écrire ce qui se prononce "chère"… J’ai déjà expliqué une fois en passant dans le Bonbon sur la langue que justement, dans l’expression “faire bonne chère”, chère ne s’écrit pas CHAIR comme dans "chair à pâté" (comme je le vois souvent) mais CHÈRE comme dans "ma chère maman". C’est une orthographe contre-intuitive, certes, puisque quand on fait bonne chère, on mange, et pourquoi pas… de la chair à pâté ou de la chair à saucisse.

Chère maman, la dinde est chère cette année !

Rappelons donc que l’expression faire bonne chère signifiait à l’origine faire “bon visage, faire bon accueil”, ce cher descendant du latin "cara", qui désigne le visage. Comme, en France, faire bon accueil à quelqu’un c’est forcément le nourrir, l’expression a changé de sens… mais pas d’orthographe ! Quant à la chair, la viande, quoi, ou même la partie charnue des végétaux, la chair des fruits, ou encore la chair du péché de chair… tout ça, c'est de la chair CHAIR – et d’ailleurs c’est cette chair qui a donné le charcutier (nous revoilà dans les saucisses).

Et n’oublions pas que lorsque chair est un adjectif de couleur, cette couleur est invariable : "Pour le réveillon, j’hésite entre des collants noirs avec un S à noirs et des collants chair sans S à chair". Après, ils peuvent être de couleur chair et aussi chers, mais là, c’est une question de prix et ça prend un S !

Mais il y a quantité d’autres mots qui se prononcent comme chair. D’abord, il y a l’adjectif : cher papa, chère maman, chers amis. Un adjectif qui n’exprime pas que l’affection, puisqu’on dit aussi "Dis donc, la dinde, cette année, qu’est-ce qu’elle est chère !" – là, il s’agit de picaillons encore une fois. Et puis il y a une chaire plus rare, et là il s’agit d’une tribune dans une église ou du poste d’un professeur d’université : ”Mamie est titulaire d’une chaire de mathématiques”. Là, elle s’écrit CHAIRE.

Et si par hasard, vous avez envie de reparler de ces histoires de chair/e, amis des mots, je présente aujourd’hui mon dernier livre, Les 99 fautes que tout le monde fait, sauf vous maintenant !, de 10 h 30 à 13 heures. C’est à la librairie Points communs, au métro Villejuif Paul-Vaillant-Couturier.

