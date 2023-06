En 1770, on fête en grande pompe le mariage du prochain souverain du Royaume de France : Louis XVI. Le spectacle est grandiose, un peu trop peut-être, il va même devenir… explosif !

Après trois siècles de rivalités, la France et l’Autriche s'allient enfin en 1756. La méthode de l’époque pour consolider une paix, c’est le mariage ! Louis XV et l’impératrice Marie-Thérèse, ne vont pas chercher bien loin, et décident de marier leurs enfants respectifs : le dauphin Louis-Auguste et Marie-Antoinette.

Cette union arrangée voit le jour le 16 mai 1770. Les deux mariés ont 16 et 14 ans et on met le paquet pour fêter ça. On illumine tout Paris en disposant des lanternes le long des remparts et des allées de commerces. On installe une foire sur les remparts de la capitale qui doit rester en place jusqu’au 30 du mois, jour où l’on tirera un magnifique feu d’artifice sur la place Louis XV devenue aujourd’hui la place de la Concorde…

À l’époque, tirer un feu d’artifice, ce n’est pas nouveau. En France, on fait ça déjà depuis 1615. D’ailleurs, le tout premier fut tiré pour un autre mariage royal, celui du roi Louis XIII avec Anne d’Autriche. 200 à 300.000 Parisiens se sont massés pour assister au spectacle, et c’est presque la moitié de la population de la capitale à l’époque.

Tout se présente bien, sauf qu’une des dernières fusées tirées est défectueuse et met le feu au pas de tir, une sorte de faux temple en bois et en toile. L’incendie dégage une fumée nauséabonde et piège rapidement la foule. Nommé “le grand étouffement”, ce tragique accident fait 132 victimes, piétinées et asphyxiées. Le mariage entre Louis XVI et Marie-Antoinette commençait bien mal, et se terminera de la même façon puisque c’est pile à l’endroit de cet incendie, sur cette même place qu’ils seront décapités en 1793. Un tragique bouquet final…

À écouter 502. Pourquoi le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette a fait 132 morts ? 00:02:20

