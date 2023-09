Lorànt Deutsch explique pourquoi la bataille de Marignan a eu lieu

Si Lorànt Deutsch vous dit "Marignan". Vous répondez : "1515". Cette date, c’est devenu un réflexe pour les écoliers, pendant des générations. Pourtant, le contexte et les raisons qui ont provoqué cette bataille sont bien moins connus. 1515 marque la première année du règne de François 1er. Ce dernier a tout juste 20 ans et veut inaugurer son règne par un coup d’éclat. Conquérir une fois pour toutes le Milanais et le royaume de Naples, que la France revendique depuis la fin de la guerre de Cent Ans, au nom de filiations familiales plus ou moins légitimes.



Ainsi débute la cinquième guerre d’Italie. Marignan, qui se trouve au sud de Milan, va être la plus célèbre de ses batailles. François 1er met le paquet. Il rassemble une armée de 50.000 hommes pour traverser les Alpes, à cheval et en armure. Marignan oppose les Français et leurs alliés… au duc de Milan, Maximilien Sforza, qui lui, est soutenu par le pape, et la confédération suisse. Or, les Suisses à l’époque, ce sont de redoutables soldats professionnels, des mercenaires qui se battent pour le plus offrant.

De son côté, François Ier a des soldats de taille pour les combattre, comme le célèbre Bayard, le fameux chevalier sans peur et sans reproche. La bataille fait rage pendant deux jours et c'est une véritable boucherie. 16.000 morts en seize heures de combat, ce qui fait 1.000 morts par heure. Les Suisses, réputés invincibles, sont défaits par l'armée de François 1er.



La bataille de Marignan immortalisée par Léonard de Vinci

C'est un triomphe pour le jeune souverain, et la victoire de Marignan auréole sa couronne de prestige. Il prend le contrôle du duché de Milan, il mate le pape et il ramène un certain Léonard de Vinci dans ses valises. Le peintre mettra en scène en 1518 une reconstitution de la bataille de Marignan au château d’Amboise, où François 1er parade devant 10.000 figurants.

Grâce à Léonard de Vinci, Marignan est devenu un objet de propagande synonyme de puissance française jusqu’à nos jours. D'ailleurs, le moteur de nos premiers TGV s'appelle Marignan. La raison ? Il pèse 1515 kilos !

