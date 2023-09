Lorànt Deutsch raconte pourquoi l'alliance France-Irlande a bien failli voler en éclats en 2009

Les liens entre la France et l’Irlande ont toujours été extrêmement puissants, principalement en raison d'un ancien ennemi commun : l’Angleterre. C’est dans ce but qu’avait été scellée l’Auld alliance de 1295, la plus vieille alliance militaire du monde, selon le général Charles de Gaulle. Mais hélas, tout a bien failli voler en éclats un soir de match de football entre les deux pays, en novembre 2009...

Le match était très serré, et les prolongations allaient déterminer qui entre la France et de l'Irlande, irait en Afrique du Sud pour disputer la coupe du monde 2010. Soudain, à la 103e minute, Thierry Henry est dans la surface de réparation. Avec la main, il contrôle le ballon pour ensuite passer la balle à William Gallas qui marque le but. La France se qualifie et l’Irlande est éliminée. Le journal l’Équipe titre alors le lendemain : "'La main de Dieu' qualifie la France".

"La main de Dieu" est l’expression qui avait été employée en 1986 quand Maradona avait marqué un but de la main contre l’Angleterre pendant la coupe du monde du Mexique. Ce dernier avait offert la victoire à son pays. À l’origine, "la main de Dieu", n’est évidemment pas une expression footballistique mais biblique. Elle désigne l’action et la manifestation de l’Éternel sur les hommes. En parlant de "main de Dieu", on évoque en quelque sorte une puissance magique, providentielle et protectrice qui fait tourner la roue du destin dans le bon sens pour celui qui en profite. Pourtant, on rappelle qu’au foot, toucher le ballon avec les mains, c'est interdit !

