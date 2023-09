Lorànt Deutsch explique pourquoi Guillaume Apollinaire n'était un pas un Saint

"Sous le pont Mirabeau coule la Seine, Et nos amours, Faut-il qu’il m’en souvienne, La joie venait toujours après la peine, Vienne la nuit sonne l’heure, les jours s’en vont, je demeure…". Vous reconnaissez cette poésie ? Il s'agit de quelques vers écrits par le poète Guillaume Apollinaire. L’auteur est un Polonais, né à Rome sous le nom de Kostrowitzky, et qui a choisi pour notre plus grande fierté Paris et la langue française pour s’exprimer.

Pourtant, l’homme n’était pas qu’un rêveur romantique, ni une oie blanche. Quelques-unes de ses fréquentations l’ont fait naviguer en eau trouble. Dans les premières années du XXe siècle, un copain à lui, un Belge, lui refourgue des petites antiquités volées au musée du Louvre, des petites statuettes espagnoles, des masques… Apollinaire les prend, mais ne sait pas trop quoi en faire. Pour s’en débarrasser, il les revend pour quelques sous à son ami Pablo Picasso.

Malheureusement pour les deux artistes, la police mène une enquête. Complètement paniqué à l’idée d’être accusé de complicité de recel, Apollinaire se précipite chez Picasso, afin de se débarrasser au plus vite des statuettes. Dans un premier temps, ils se dirigent vers la Seine pour les jeter puis changent d’avis et font demi-tour. Scrupule artistique ou peur d’être rattrapés par les gendarmes ? Ce qui est sûr, c’est que c’est bien avec leur butin qu’ils rentrent à Montmartre chez Picasso. Toute la nuit, ils se demandent ce qu’ils vont en faire.

Finalement, au petit matin, ils décident de se rendre à la rédaction de Paris-Journal, ils y déposent les sculptures et chargent les journalistes de les restituer au musée… en toute discrétion. Le secret est éventé dès le lendemain et Apollinaire est arrêté par la police. Il est jeté dans une cellule de la prison de la Santé. Il y croupira une semaine avant de retrouver la liberté. Sept ans plus tard, Guillaume Apollinaire va se battre pour la France en tant que sous-lieutenant dans les tranchées de la Grande Guerre. Grièvement blessé à la tête, il succombe au virus de la grippe espagnole le 9 novembre 1918, c’est-à-dire… à 2 jours de l’armistice. Il avait 38 ans.

>> Entrez dans l'Histoire : tous les matins, du lundi au vendredi, Lorànt Deutsch présente Entrez dans l’Histoire – la quotidienne. Fervent défenseur de notre patrimoine, l'animateur nous fait voyager dans le temps et raconte avec sa faconde inimitable, les grands moments et lieux qui ont façonné notre pays. Retrouvez aussi Lorànt Deutsch tous les samedis, dans le podcast Entrez dans l'Histoire. Un podcast RTL Originals qui dresse le portrait d’une grande figure de l’Histoire.