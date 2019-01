publié le 07/01/2019 à 03:53

Pour une chanteuse et actrice d'exception, il fallait quelques pierres précieuses toutes aussi exceptionnelles. C'est une parure spectaculaire qui encadrait le visage de Lady Gaga qui était toute vêtue de bleu clair pour la 76ème cérémonie des Golden Globes. La robe était une création de la maison Valentino mais les bijoux étaient façonnés par Tiffany & Co.



La parure de diamants et de platine ont été estimés à 5 millions de dollars. Il faut dire que le collier comptait quelques 300 diamants et, en son centre, un gigantesque caillou de 20 carats en forme de goutte. Les bracelets et boucles assortis coûtaient, d'après nos confrères du magazine The Hollywood Reporter, quelque 115.000 dollars. Naturellement, les bijoux lors de ces soirées glamour sont prêtées par les maisons de joaillerie et les stars doivent les rendre après avoir été immortalisées par les photographes du monde entier.



La chanteuse et comédienne américaine est montée sur scène ce lundi 7 janvier 2019 pour récupérer le Golden Globe de la meilleure chanson originale pour le titre Shallow de A Star Is Born.

Le collier que portrait Lady Gaga aux Golden Globes 2019 Crédit : Tiffany & Co