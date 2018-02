"Black Panther" révèle-t-il où se trouve la dernière Pierre de l'Infini ?

publié le 19/02/2018 à 17:16

Attention, si vous n'avez pas encore vu Black Panther et que vous ne préférez pas en savoir plus sur la quête des Pierres de l'Infini, passez votre chemin car la suite du texte contient des spoilers.



Elles sont petites, mais extrêmement puissantes. Depuis Avengers en 2011, les Pierres de l'Infini sont le fil rouge de chaque aventure des héros et héroïnes Marvel. Elles ont chacune leur pouvoir. Par exemple, la Pierre de l'Esprit, qui orne le front de Vision (Avengers 2 : L’Ère d'Ultron) permet d'augmenter les facultés mentales de celui ou celle qui la possède, tandis que le Tesseract (Avengers) permet de se téléporter d'une galaxie à l'autre. Au total, 5 Pierres sur 6 ont été découvertes. Il manque la Pierre de l’Âme qui permet entre autres, de parler avec les morts.



Si beaucoup de rumeurs prédisaient qu'elle se trouverait dans Black Panther, en salles depuis le 14 février, le réalisateur Ryan Coogler a décidé de surprendre les fans. "J'adore les Pierres de L'Infini, comme tous les fans de comics Marvel, c'est juste que le Wakanda a déjà le vibranium [métal indestructible] (...) et je me suis dit que c'était mieux qu'on en reste là, car nous n'avions pas besoin d'un autre objet extraordinaire", a-t-il expliqué au média américain IGN. Effectivement, on ne voit pas la Pierre, mais on devine qu'elle se trouve bien au Wakanda. Explications

Elle serait dans la météorite de vibranium au Wakanda

C'est la théorie la plus en vogue. Comme on l'apprend dans le film, le Wakanda est riche en vibranium grâce à une météorite qui s'est écrasée sur la terre africaine, des millénaires de cela. Les wakandiens et wakandiennes ont pu ainsi devenir une nation ultra-technologique, grâce à ce métal surnaturel, qui compose le costume de Black Panther et le bouclier de Captain America.

Dans le film, il est aussi précisé que c'est le vibranium qui a donné naissance à la plante magique qui permet à chaque roi du Wakanda de devenir un Black Panther surpuissant. La plante est réduite en poudre et transformée en potion. Cette plante permet aussi à T'Challa de communiquer avec ses ancêtres (cf la sublime scène après son couronnement), or, l'un des principaux pouvoirs de la Pierre de l’Âme n'est autre que la communication avec l'au-delà... Coïncidence ? On ne pense pas.



Surtout quand on sait que le titan Thanos va envoyer une partie de son armée extra-terrestre au Wakanda, comme on a pu le voir dans les bandes-annonces. Black Panther pourra compter sur les Dora Milaje, sa garde rapprochée, mais aussi sur les autres tribus du Wakanda et une partie des Avengers pour protéger le pays et les populations.