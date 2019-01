Olivia Colman présente pour "The Favourite" rempalcera Claire Foy d'ailleurs dans la saison 3 de "The Crown"

Olivia Colman présente pour "The Favourite" rempalcera Claire Foy d'ailleurs dans la saison 3 de "The Crown" Crédits : AFP | Date :

publié le 07/01/2019 à 02:45

Les présentateurs de la cérémonie des Golden Globes, les comédiens Sandra Oh et Andy Samberg, ont ouvert dans la nuit du dimanche au lundi 7 janvier 2019 la soirée de remise des prix où Lady Gaga et A Star is Born partent favoris, ainsi que le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron pour son film Roma.



Les couleurs et tenues glamour, parfois extravagantes comme la longue traîne pervenche de Lady Gaga, ont fait leur retour sur le tapis rouge de l'hôtel Hilton de Beverly Hills. L'an dernier, la cérémonie avait été placée sous le signe du noir austère par les célébrités, soucieuses de concentrer l'attention des médias sur les mouvements #MeToo et Time's Up ("L'heure a sonné") contre le harcèlement sexuel en pleine affaire Weinstein

"On nous a choisis parce que nous sommes les deux seules personnes qui restent à Hollywood à n'avoir pas dit quelque chose de blessant", ont lancé Sandra Oh et Andy Samberg, décidés à redonner un ton plus léger et comique, loin des prises de position militantes de l'an dernier.

Très convoités, les Golden Globes ouvrent non seulement la saison des prix cinématographiques à Hollywood mais servent aussi d'outil de prédiction en vue des Oscars. Mais il s'agit d'un baromètre d'autant plus incertain qu'ils dédoublent les principales catégories (meilleur film, meilleur acteur ou actrice) en "drame" et "comédie".