Luke Perry : le reboot de "Beverly Hills, 90210" rendra hommage à l'acteur

publié le 13/03/2019 à 03:56

Pendant sept ans, il a incarné Dylan McKay, l'un des personnages principaux de la série Beverly Hills, 90210, diffusée en France de 1993 à 2001. Luke Perry est décédé le 4 mars dernier à la suite d'un AVC, à l'âge de 52 ans. Depuis, les hommages de ses anciens partenaires de la série mais aussi de fans inconsolables affluent.



Sa disparition est survenue quelques jours après l'annonce d'un reboot de la série culte, qui devrait être diffusé à l'été 2019. Une excellente nouvelle pour les aficionados du programme, puisqu'une partie du casting d'origine reprendra du service. Luke Perry était l'un des rares à ne pas avoir voulu participer au retour de la série mythique. "Il était attaché à Riverdale", la série dans laquelle il avait un rôle régulier, a expliqué lors d'une conférence de presse David Stapf, directeur de CBS TV, qui produira le revival de Beverly Hills.

La manière dont ce sera fait reste à déterminer David Stapf, l'un des producteurs du reboot





Comme le révèle le magazine américain Variety, le producteur en a profité pour annoncer qu'un hommage serait rendu à l'acteur durant les 6 épisodes du reboot diffusé cet été. "La manière dont ce sera fait reste à déterminer. C'est quelque chose que les scénaristes vont devoir trouver", a-t-il déclaré.

David Stapf a également raconté comment ce projet avait vu le jour. "Tori Spelling (qui jouait le rôle de Donna dans la série, ndlr) a rassemblé tout le casting, elle a mis en place un pitch fabuleux, elle leur a présenté et tout le monde en a voulu", a-t-il révélé. Tout le monde sauf Luke Perry donc, et Shannen Doherty, l'inoubliable Brenda.



Selon les premières informations qui ont filtré sur ce retour tant attendu, il ne s'agira pas d'une suite mais plutôt d'une version parodique non pas des personnages mais des acteurs et de leur vie réelle.