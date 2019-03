publié le 06/03/2019 à 19:03

La disparition de Luke Perry a bouleversé célébrités et anonymes. L'acteur emblématique de la série Beverly Hills, est décédé lundi 4 mars, à l'âge de 52 ans.



Les nombreux témoignages d'affection publiés sur les réseaux sociaux ont ému sa fille, Sophie Perry, 18 ans, rentrée d'Afrique en urgence en apprenant l'accident vasculaire cérébral de son père. Sur son compte Instagram, la jeune femme a publié, mardi 5 mars, une photo d'eux accompagnée d'un touchant message de remerciement.

"Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie cette dernière semaine. Tout va très vite. Je suis rentrée du Malawi juste à temps pour être là avec ma famille. Et ces dernières 24 heures, j'ai reçu une quantité d'amour et de soutien incroyable", écrit-elle. "Je ne peux répondre individuellement aux centaines de messages beaux et sincères que j'ai reçus, mais je les vois, et je vous remercie de nous envoyer ces ondes positives, à ma famille et moi.'

"Je ne suis pas vraiment sûre de ce que je dois dire ou faire dans cette situation. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à gérer, surtout quand tout ça arrive en public", ajoute-t-elle. "Alors, soyez indulgents et sachez que je vous suis reconnaissante pour tout l'amour que vous me portez. Je suis juste reconnaissante en silence."



Sophie est née de l'union entre Luke Perry et son ex-femme, l'actrice Rachel Sharp. Le comédien laisse également derrière lui un fils, Jack, 21 ans, et sa fiancée, Wendy Madison, actrice elle aussi, avec qui il devait se marier prochainement.