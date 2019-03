"Beverly Hills, 90210" (1990-2000) - À gauche, Luke Perry a incarné Dylan MacKay pendant l'ensemble de la série mythique, faisant de l'acteur un des symboles de sa génération. À ses côtés, ses collègues de plateau, Jennie Garth et Shannen Doherty. Crédits : Worldvision Enterprises Inc. | Date :

Luke Perry représenté dans "Les Simpson" et dans "Oz" et "Buffy, tueuse de vampires"

publié le 05/03/2019 à 18:07

Il apparaîtra prochainement dans le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, aux côtés de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Luke Perry a tragiquement succombé à un accident vasculaire cérébral (AVC) lundi 4 mars 2019.



Si l'acteur est connu internationalement pour son rôle de mauvais garçon, Dylan McKay, dans Beverly Hills, 90210, il a pourtant un grand nombre d'autres rôles à son actif. Outre la série Riverdale où il incarne Fred, le père d'Archie Andrews, le comédien a joué dans les séries Esprits Criminels ou encore Body of Proof.

Côté cinéma, son premier rôle - passé sous les radars - a été celui de Ray Ray dans Scorchers en 1991. Une comédie dramatique aux accents du Bayou très vite oubliée malgré la célèbre Faye Dunaway en tête d'affiche. En 1992, en plein boom de la série adolescente, Luke Perry s'est retrouvé une seconde fois sur grand écran grâce à Buffy, tueuse de vampires. Loin d'être un succès, ce film a par la suite donné lieu à la très emblématique série avec Sarah Michelle Gellar.

En 1997, il apparaît au casting du Cinquième élément de Luc Besson. Rappelez-vous, bien avant les voitures volantes et Bruce Willis, la première scène du film se déroule en 1914. Luke Perry incarne Billy, l'assistant de l'archéologue qui assiste à l'arrivée des extraterrestres dans le temple.

