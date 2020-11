"The Queen's Gambit" ("Le jeu de la dame") aura-t-elle droit à une saison 2 ?

The Queen’s Gambit | Official Trailer | Netflix

publié le 18/11/2020 à 18:44

Depuis les premiers jours de sa diffusion, la série de Netflix The Queen's Gambit rencontre un succès inespéré. Le public adore ces quelques épisodes qui racontent la jeunesse d'une petite génie des échecs abandonnée par ses parents biologiques et qui deviendra un championne de ce jeu de stratégie.

Une série menée de main de maître par l'actrice Anya Taylor-Joy qui incarne la jeune Beth Harmon de l'adolescence aux palaces du monde entier dans un monde des échecs dominé par la pesanteur de la Guerre froide. Une série également saluée unanimement par la critique qui est toujours en tête du classement des séries les plus vues en France sur Netflix.

À la fin de la saison 1, la jeune Beth continue tranquillement sa vie auréolée de gloire et entame une partie d'échecs avec des vétérans moscovites dans un parc. Va-t-elle rester en URSS ? Comment va-t-elle se séparer de ses démons (alcool, médicaments...) ? Comment va évoluer ses histoires d'amour ? De nombreuses questions restent en suspens... Mais elle ne trouveront probablement jamais de réponse.

Les meilleures choses ont une fin

The Queen's Gambit n'est pas une série classique de Netflix qui cherchera chaque année à se faire prolonger. Il s'agit d'une "limited series" c'est-à-dire une mini-série qui n'a qu'une seule saison au programme. The Queen's Gambit qui suit la trame du roman que la série adapte, a trouvé une fin très appréciée et n'entend pas aller plus loin.

L'actrice Anya Taylor-Joy a d'ailleurs expliqué dans le magazine Town & Country qu'elle voulait conserver cette conclusion pour son personnage. "Si j'ai appris quelque chose dans ce métier, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais, dit l'actrice. J'adore ce personnage et si on me demandait de revenir pour la jouer à nouveau je le ferais. Mais j'aimerais laisser Beth là où elle est". Harry Melling qui joue Harry Beltik dans la série et que le public connaît depuis la saga Harry Potter a aussi émis des réserves quant à une éventuelle suite. "Ce serait bien The Queen's Gambit, deuxième partie ? Mais cette mini-série s'arrête à la conclusion du livre. Ce serait étrange de continuer. Mais on a vu plus étrange...", a déclaré le comédien.

Anya Taylor-Joy travaille déjà sur d'autres projets : The Northman et le prequel de Mad Max: Fury Road. Le producteur exécutif de la série William Horberg a aussi expliqué qu'il considérait que les questions en suspens à la fin de la série n'avait pas besoin d'être plus amplement exploitées. Les meilleures choses ont une fin, donc. Telle est la morale de The Queen's Gambit dont l'éventuelle seconde saison serait une surprise totale.