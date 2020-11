Katherine Heigl, Sandra Oh et Ellen Pompeo

publié le 31/10/2020 à 20:20

Après Urgences, voici l'autre monument des séries médicales. Grey's Anatomy, la très grande (et particulièrement longue) série de Shonda Rhimes qui est diffusée depuis 2005 sur le réseau américain ABC et sur TF1 depuis 2006. Aujourd'hui, alors qu'une pandémie inédite bouscule le monde, la vie professionnelle et amoureuse du Dr Meredith Grey en est à sa 16e saison. Et vu le contexte sanitaire et la grande qualité de cette série, il nous paraissait indispensable de rendre hommage l'un des shows les plus influents de notre époque.

Rendre hommage... et aussi redonner une chance à Grey's Anatomy. La longueur de la série, qui compte près de 363 épisodes, a désormais un effet repoussoir sur quiconque voudrait se lancer dans la grande aventure. La montagne paraît bien trop haute.

Beaucoup de téléspectateurs qui connaissent aussi très bien Meredith Grey, Cristina Yang, Addison Montgomery, George O'Malley ou Izzie Stevens... seront bien perturbés s'ils venaient à découvrir les acteurs de la saison 16 tant le cast a évolué. Certains médecins ont démissionné, d'autres ont déménagés, certains sont morts...



Grey's Anatomy en 2020 n'a plus grand chose à voir avec les deux ou trois saisons que vous avez regardé avec gourmandises il y a 15 ans.

Combien de temps pour regarder l'intégrale de Grey's Anatomy?

Comme nous vous le disions, Grey's Anatomy est l'une des plus longues séries actuelles. Avec les Simpson (qui a plus d'épisodes mais qui sont bien plus courts), les mammouths de la catégorie soap comme les Feux de l'Amour ou des Jours et des vies ou encore New-York, police judiciaire (et ses dérivés), Grey's Anatomy est sur le podium des "Très longues séries". Si vous faisiez une croix sur votre sommeil, enchaîner les épisodes de Grey's Anatomy vous prendrait 15 jours et 3 heures de visionnage de votre vie. C'est long mais nettement plus agréable que de binge watcher pendant 467 jours sans dormir l'intégrale des Feux de l'amour, croyez-nous...

Où regarder Grey's Anatomy aujourd'hui ?

Si vous avez envie de regarder l'intégrale, il va falloir apprendre à jongler entre différents services (ou vous faire offrir le coffret de DVD et Blu-Ray). Les saisons de 1 à 15 sont disponibles sur la plateforme Amazon Prime, c'est sans doute le lieu idéal pour retrouver le maximum d'épisodes. MyCanal propose aussi d'acheter les saison une par une. Comptez 25 euros la saison... Salto propose la saison 15 et les deux premières saisons du spin-of Station 19. MyTF1 propose les derniers épisodes diffusés à l'antenne en replay. En ce moment vous trouverez les épisodes des saison 16 (absents de l'offre d'Amazon) et quelques épisodes de la saison 6 rediffusée. C'est compliqué, mais c'est souvent le cas avec les droits télé.

Pourquoi regarder Grey's Anatomy en 2020 ?

Tout d'abord, nous voudrions convaincre celles et ceux qui ont abandonné le bateau de remonter à bord. Quand vous y réfléchissez, vous n'avez passé que des grands moments avec Grey's Anatomy. Grandes histoires d'amour, drames impossibles... Grey's Anatomy est la série lacrymale par excellence. Avec ses fins d'épisodes (et de saisons) déchirantes et sa bande-son redoutable, vous avez forcément en mémoire des épisodes incroyables qui ont laissé votre cœur en miettes.

Personne n'aime pleurer dans la vie, mais en regardant une série, il y a un côté cathartique indubitable qui allègera votre quotidien. C'est paradoxal, mais promis, ça marche... Et puis Grey's Anatomy, c'est aussi et surtout des punchlines magistrales du Dr Bailey et des médecins beaucoup trop beaux pour être vrais. Nous vous laissons le plaisir de découvrir les docteurs Jackson Avery (depuis la saison 6), Andrew DeLuca (saison 11), Atticus Lincoln alias Link ou Levi Schmitt alias Glasses (depuis les saison 14 et 15)... Ce n'est plus un hôpital mais une vraie agence de mannequins.

SPOILERS - Une scène culte pour vous donner envie de replonger :



Nous sommes vraiment désolés de vous faire replonger dans l'un des pires moments de cette série, mais vraiment... Ce moment où Meredith reconnaît que son patient défiguré est en réalité son ami George qui nous accompagne depuis le début de la série et finit par mourir... Grey's Anatomy sait toujours parfaitement comment nous perforer le cœur, mais sur ce coup, Shonda Rhimes et son petit groupe de scénaristes se sont dépassés...