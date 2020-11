Halloween : les 13 séries parfaites pour trembler sous votre plaid

publié le 30/10/2020 à 20:13

Il y a les films d'horreur, mais si vous voulez faire durer l'angoisse (et le plaisir), peut-être aurez vous envie de vous faire peur avec des séries horrifiques cet automne. Alors qu'Halloween pointe le bout de son nez, il est temps de fermer vos rideaux, d'éteindre la lumière et d'allumer votre téléviseur ou votre ordinateur pour hurler sous votre couette.

Puisque vous ne pourrez pas donner des bonbons aux enfants confinés ou vous permettre une soirée déguisée avec vos amis pour célébrer la fête des esprits, il ne vous reste qu'à vous concocter un petit programme entre fantastique et horreur pour vous plonger dans l'ambiance d'Halloween.

La rédaction a donc composé pour vous une petite sélection non-exhaustive des meilleures séries du moment (et quelques vieilleries cultissimes) pour vous empêcher de dormir pour les prochaines nuits. Attention, il ne s'agit pas d'un top 13, notre sélection n'établit pas une quelconque gradation entre ces œuvres. Démons, zombies, asile étrange, sorcière... Il y en aura pour tous les goûts !

Nos 13 choix pour Halloween 2020

1 - American Horror Story (Netflix) : sa formule fait mouche à chaque saison. La saga horrifique de Ryan Murphy fait trembler le monde depuis son excellente première saison consacrée à une maison hantée. Depuis, American Horror Story recycle son merveilleux casting pour créer des histoires différentes, dans des cadres singuliers : asile, cirque, hôtel, secte, congrégation de sorcières... On vous recommande en priorité la saison 1, 2 3 et 7.

2 - Bates Motel (Netflix, 13e rue) : de la même façon que Ratched (Netflix) est un prequel de Vol au dessus d'un nid de coucou, Bates Motel raconte aussi l'histoire avant l'histoire du roman de Robert Bloch et du film culte d'Hitchcock : Psychose. Bates Motel vous raconte l'histoire dérangeante de Norma Bates (pas encore momifiée) et de son fils Norman alors adolescent. La série est portée par son duo d'acteur : Vera Farmiga et Freddie Highmore.

3 - The Haunting (Netflix) : la série de Mike Flanagan connaît un succès critique et public incontestable. Premier avantage : vous n'avez que deux saisons qui peuvent être visionnées indépendamment, donc vous ne vous engagez pas pour trop longtemps. La première saison Hill House se concentrera sur un secret familial que vous suivrez grâce à de redoutables flash-backs et une réalisation magistrale. La saison est inspirée par le roman éponyme de Shirley Jackson. La saison 2 puise aussi dans la littérature en adaptant une nouvelle d'Henry James. Sans jouer sur l'horreur et le gore, The Haunting of Bly Manor propose une analyse implacable du deuil dans un cadre plus fantastique qu'horrifique. C'est très beau mais préparez vos mouchoirs.

4 - Supernatural (M6, Amazon Prime) : après une série très courte, en voici une autre trèèès longue. Supernatural c'est la quête sans fin de deux frères contre les forces du mal. En 15 saisons, depuis 2005, Sam et Dean Winchester chassent les créatures surnaturelles. Des vampires, des anges, des démons... Des prophéties, des résurrections en pagaille sans oublier une bonne dose d'amour fraternel (et de disputes). On trouve tout ça dans Supernatural. Une série que l'on peut ranger dans la même catégorie que Buffy contre les vampires avec son bestiaire impressionnant et son ambiance plutôt légère.

5 - Helstrom (Hulu) : voici la dernière-née des studios Marvel... en dehors du mastodonte Disney qui a presque rassemblé toute la famille des super-héros chez lui. Helstrom raconte les aventures d'un frère et d'une sœur séparés durant l'enfance. Désormais adultes, ils luttent à leur façon contre les forces démoniaques qui possèdent leurs proches. Lui, aide l'église catholique lors d'exorcismes et s'occupe de sa mère possédée et enfermée dans un asile. Elle, froide et badass, collectionne de vieux artefacts en gérant ses souvenirs traumatiques de jeunesse aux côtés de son père, un serial killer. Les deux enfants disposent de pouvoirs surnaturels car ils sont, en réalité, les enfants de Satan lui-même...



6 - Buffy contre les vampires (Salto) : beaucoup de téléspectateurs intrigués par Buffy étaient des adolescents ou des jeunes adultes au début des années 2000. Si vous avez entre 30 et 40 ans aujourd'hui, il est fort probable que vos souvenirs soient flous ou que vous ne connaissiez que la VF. L'occasion parfaite de revoir la série en entier et dans l'ordre aujourd'hui. Si vous étiez trop jeunes ou trop peureux pour regarder cette série pleine de monstres, vous devez absolument tenter le visionnage aujourd'hui. Il faudra supporter les effets spéciaux vintage et les épisodes qui donnent trop d'importance à Riley Finn, mais on vous promet que vous ne regretterez pas le voyage. Entre les épisodes musicaux, les punchlines mythiques, les morts qui n'ont rien à envier à celles de Game of Thrones et les incroyables audaces scénaristiques (comme dans l'épisode 17 de la saison 6 À la dérive)... Buffy est une œuvre incontournable.



7 - Locke & Key (Netflix) : de mystérieuses clefs dissimulées dans un manoir viennent bousculer la vie d'un groupe de jeunes héros, frères et sœurs. Adaptée des BD de l'écrivain américain Joe Hill et du dessinateur chilien Gabriel Rodríguez, Locke & Key est une série fantastique qui n'hésite pas à mélanger maison hantée, l'esprit de Narnia et une sacrée dose d'effets spéciaux pour plaire aux adolescents et aux fans du genre. Mystère et frissons garantis. Les pré-ados et les ados y trouveront leur compte.

8 - Kingdom (Netflix) : vous aimez les zombies (nous avons une collection complète de séries ici) ? Vous aimez la Corée ? Vous aimez les séries historiques ? Bienvenue dans Kingdom où un mal mystérieux commence à sévir dans le pays et au sein de la cour. La panique gagne peu à peu les protagonistes, qui tentent de trouver une solution à cette maladie qu'ils n'ont jamais vue, tout en jouant des coudes pour rester au sommet du pouvoir. Du fantastique, de l'historique et de l'horreur sont les ingrédients de cette perle américano-sud-coréenne aux deux saisons.



9 - Marianne (Netflix) : cette série française se concentre sur l'histoire d'Emma, une jeune romancière rebelle et talentueuse qui écrit des romans horrifiques et connaît un succès incroyable. Dans ses livres, la jeune Emma narre les aventures d'une héroïne pourchassée par l'esprit maléfique d'une sorcière prénommée Marianne. Marianne se cache dans la vie de l'héroïne, sème la mort et l'angoisse partout où elle va. Seule faiblesse de l'entité qui s'amuse à posséder différents corps : elle ne peut pas mentir lorsqu'on lui demande son nom. Naturellement, Emma n'a pas simplement inventé cette sorcière. Elle est bien réelle et a déjà fait de la vie de la jeune femme et de ses amis un cauchemar lorsqu'ils étaient adolescents. Emma, écrivaine déracinée, doit revenir dans sa petite ville bretonne fictive lorsqu'elle prend la décision d'arrêter d'écrire à propos de Marianne. Un de nos coups de cœur de l'année 2019.



10 - Twin Peaks (Canal+ Séries): ces trois saisons créées par David Lynch sont considérées par beaucoup comme la meilleure série télévisée de tous les temps. Tout commence avec la découverte du cadavre de Laura Palmer, lycéenne parfaite aimée de tous, retrouvée emballée dans un sac en plastique près d'une rivière. L'agent spécial du FBI Dale Cooper est désigné pour mener l'enquête. Il découvre alors que Laura n'était pas celle que l'on croyait et que de nombreux habitants de la ville ont quelque chose à cacher. Une série (certes un peu vieille) qui mêle enquête avec des éléments d'horreur et de surnaturel. Immanquable.

11 - Penny Dreadful (Netflix, MyCanal) : en Angleterre, en pleine époque victorienne, une jeune femme qui possède des pouvoirs psychiques trouve des alliés pour combattre le démon qui la persécute. Josh Hartnett, Timothy Dalton et surtout la vénéneuse et fascinante Eva Green revisitent les contes gothiques anglais. Préparez-vous à vivre des séances de spiritismes épiques, rencontre Dorian Gray, des loups-garous ou encore des monstres de Frankenstein...



12 - The Strain (6Play) : ici, pas de costumes d'époques, de magie ou de démons. Le problème vient d'un parasite et le contexte est on ne peut plus contemporain. Cette série commence par l'atterrissage d'un avion de ligne à New York. Toutes lumières sont éteintes et les portes sont scellées. Des scientifiques mènent l'enquête mais ils ne trouvent à bord que 4 survivants. Les 206 autres passagers sont morts... Ces vers transforment petit à petit leurs victimes en zombies-vampires, plus exactement en strigoïs, des créatures du folklore roumain. Vous avez 4 saisons à vous mettre sous la dent...

13 - Dark (Netflix) : une série mystique qui évoque l'environnement, la collapsologie et les voyages dans le temps. Tout se passe au cœur d'une petite ville allemande perdue au milieu d'une dense et sombre forêt qui ne vit que pour sa centrale nucléaire. Voyage dans le temps, entité surnaturelle mystérieuse, enlèvement d'enfants... Préparez-vous pour trois saisons parfois confusantes... mais brillantes.