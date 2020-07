publié le 01/07/2020 à 14:35

L’Académie des Oscars s'ouvre enfin à la diversité. Le 30 juin, elle a publié la liste de ses 819 nouveaux membres, invités à la rejoindre cette année 2020. Elle sera ainsi composée à à 45% de femmes et à 36% de minorités ethniques "sous-représentées dans l'organisation".

Et parmi les nouveaux et les nouvelles arrivants, trois membres du cinéma Français. Adèle Haenel, figure de MeToo en France après avoir porté plainte contre le réalisateur Christophe Ruggia pour agressions sexuelles. Elle est aussi l'actrice emblématique du Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, au côté de Noémie Merlant. Le réalisateur Ladj Ly récompensé par le César du Meilleur film pour Les Misérables et Jérémy Clapin dont le film J'ai perdu mon corps a reçu le César du Meilleur film d'animation, rejoignent aussi l'Académie.

Parmi les autres nouveaux arrivants dans l'Académie, les actrices Zendaya (Euphoria, Spider-Man : Homecoming), Zazie Beetz (Joker, Deadpool 2), Ana de Armas (James Bond : Mourir peut attendre), Awkwafina (Crazy Rich Asians), Eva Longoria (Desperate Housewives) ou encore Yalitza Aparicio (Roma). Une douzaine de membres de Parasite, le film sud-coréen sacré dans le monde de Bong Joon-ho, ont aussi été recruté.

Say hello to our brand new class of Academy members. #WeAreTheAcademy https://t.co/jRJWPQYH1Y — The Academy (@TheAcademy) June 30, 2020

Après des années de critiques sur la composition de ses membres, jugés déconnectés de la réalité, entre autres, l'Académie des arts et sciences du cinéma avait annoncé un doublement du nombre de femmes et de membres issus de minorités ethniques d'ici 2020. "L'Académie a dépassé ces deux objectifs", explique-t-elle dans un communiqué.

Si les nouveaux membres acceptent, ce qui est quasiment toujours le cas, la proportion de femmes au sein de l'Académie passera à 33%, contre 25% en 2015. Sept des dix-sept catégories professionnelles représentées aux Oscars ont cette année recruté davantage de femmes que d'hommes, souligne l'Académie dans son communiqué.

L'Académie doit tenir ses objectifs

Pour "minorités sous-représentées", les membres n'étant pas blancs (on se souvient de la polémique "Oscars So White"), leur nombre a triplé pour passer de 554 en 2015 à 1787 cette année, soit 19% des effectifs. Près de la moitié des nouveaux membres de l'Académie des Oscars ne sont pas Américains et représentent 68 nationalités différentes.