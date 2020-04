publié le 29/04/2020 à 11:45

Si on commence à connaitre les conséquences économiques de la pandémie sur l’industrie du cinéma : 300 millions d’euros de pertes financières rien qu’en France à ce jour et pour le seul manque à gagner des entrées, le monde du 7e art s’adapte à l’impossibilité d’aller au cinéma tout simplement.

Ainsi les Oscars et les Golden Globes ont-ils décidé de modifier leurs règles pour avoir des films à juger et récompenser début 2021. Le sacro-saint principe de la diffusion en salle au moins pendant une semaine pour pouvoir concourir est mis de côté : désormais et jusqu’à la réouverture des cinémas, un film pourra être éligible à partir du moment où il avait bien une date de sortie, sortie annulée par la pandémie. Les membres des deux académies acceptent temporairement de voir ces films par lien ou DVD.

Et puis ça bouge aussi du côté des festivals : 20 d’entre eux, dont ceux de Cannes, Venise, Toronto, Tribeca, Berlin, Mumbai ou Tokyo s’associent pour une manifestation inédite baptisée "We are one" (Nous ne faisons qu’un), qui aura lieu du 29 mai au 7 juin sur YouTube. Elle proposera de voir ou revoir gratuitement en ligne une sélection de films présentés dans ces festivals ou qui en reflètent l’esprit, du court au long-métrage en passant par des documentaires. La sélection sera révélée prochainement.

De quoi patienter encore quelques semaines sur petit écran avant de retrouver l’incomparable plaisir du cinéma sur le grand.