"James Bond" : un élément majeur du prochain film aurait fuité

publié le 09/06/2020 à 02:20

Attention spoilers ! Les éléments qui se trouvent dans cet article dévoilent une partie de l'intrigue du prochain "James Bond". Si vous ne souhaitez pas en savoir plus, arrêtez votre lecture ici.



Il s'agira du 25e volet de James Bond. Mourir peut attendre (No Time To Die) réalisé par Cary Fukunaga, devait apparaître sur les grands écrans en avril, mais, crise sanitaire et confinement oblige, sa sortie a été repoussée au 11 novembre prochain.



Un délai supplémentaire qui a pu alimenter les rumeurs sur l'intrigue du nouveau film. Et des notes de production auraient même fuité sur eBay. Selon le Daily Mail et 20 minutes, qui relatent cette histoire, la comédienne Lisa-Dorah Sonne, âgée de cinq ans, joue une certaine Mathilde. Elle serait en fait la fille de James Bond (Daniel Craig) et Madeleine Swan (Léa Seydoux), qui l'élève toute seule.

"Oui, c’est vrai. James Bond est papa, a assuré une source proche du film au Daily Mail. Daniel voulait faire de ce film Bond le plus surprenant et le plus divertissant à ce jour".

Et d'ajouter : "Bond a toujours réussi à se frayer un chemin dans le cœur et le lit de centaines de belles femmes, apparemment sans aucune conséquence. Faire de lui un père ouvre un tout nouveau monde en termes de développement dramatique et d’histoire".

Le personnage interprété par Rami Malek, Safin, devrait tenter de kidnapper Mathilde, donnant ainsi du fil à retordre à James Bond.