publié le 12/06/2020 à 18:34

Le célèbre magazine Forbes, la classe parmi les 100 femmes les plus puissantes de la planète. La cinéaste noire américaine Ava Duvernay a été élue mercredi 10 juin au comité directeur des Oscars, instance à la tête de la prestigieuse Académie. Un vote au signal fort en plein mouvement #BlackLivesMatter contre les violences policières : la réalisatrice est reconnue pour ses œuvres engagées contre les discriminations, et en particulier le racisme systémique.

Avec son film Selma (2014), qui retrace une partie du combat de Martin Luther King Jr pour les droits civiques, elle est devenue la première femme noire à être nominée aux Golden Globes dans la catégorie "Meilleure réalisation" et aux Oscars dans la catégorie du "Meilleur film". Le long-métrage a finalement remporté l'Oscar de la "Meilleure chanson originale" pour le titre Glory, interprété par le chanteur John Legend et le rappeur Common.

> Common, John Legend - Glory

2014 fût aussi l'année de la mort d'Eric Garner, mort lors d'une interpellation, dans des conditions similaires à celle, récente, de George Floyd. Pour honorer sa mémoire et en signe de protestation contre les violences policières, l'équipe du film, dont Ana Duvernay, a cette année-là posé vêtue de t-shirts "I Can't Breathe", une phrase qu'Eric Garner prononce à répétition sur la vidéo de son arrestation avant de décéder asphyxié.

Selon David Oyelowo, qui joue le rôle de Martin Luther King Jr. dans Selma, c'est cet acte militant qui a valu au film de ne pas remporter l'Oscar du meilleur film. Dans une interview au magazine Screen Daily le 5 juin dernier, l'acteur a confié que l'Académie avait sciemment écarté le film de la course à cause de cette photo jugée inappropriée. "Histoire vraie", a répondu sur Twitter Ava Duvernay.

Mettre en avant les oeuvres noires américaines

Ava Duvernay n'a jamais fait d'études de cinéma. Née en 1972, elle a étudié l'Anglais et les études Afro-américaines à l'Université de Californie avant de s'essayer au journalisme. Elle crée ensuite une agence de relations publiques. En 2011, elle se tourne définitivement vers le cinéma en tournant son premier court-métrage I Will Follow. Un an après, elle remporte le prix de la meilleure réalisation au prestigieux Sundance Film Festival pour son second film, Middle of Nowhere. Elle est la première femme noire victorieuse dans cette catégorie.

En parallèle, Ava Duvernay a lancé ARRAY, sa propre entreprise de distribution visant à valoriser les œuvres cinématographiques des artistes noirs américains. En mai dernier, elle a également lancé sa propre plateforme éducative Array 101 pour permettre à son audience "d'aller plus loin" sur les sujets qu'abordent ses œuvres.

Succès Netflix

Deux des plus gros succès d'Ava Duvernay sont disponibles sur Netflix : Le Treizième et Dans Leur Regard. Le premier est un documentaire qui raconte comment le système de répression américain perpétue l'esclavage de la population noire, à travers le 13ème amendement de la Constitution. Le second est une mini-série qui retrace une erreur judiciaire tristement célèbre aux États-Unis : celle qui a vu quatre adolescents New-Yorkais condamnés pour le viol d'une femme à Central Park alors qu'ils étaient innocents.

Diffuser ses films en streaming est une manière pour la réalisatrice de démocratiser le cinéma. "J'ai eu l'opportunité de sortir Dans Leur Regard au cinéma, racontait-elle l'année dernière au New York Times. Je suis dans une position privilégiée qui me permet de le faire. Le choix était facile. Laissez-moi le diffuser sur une plateforme où il peut être vraiment regardé."

> DANS LEUR REGARD Bande Annonce VF (2019)

Ava Duvernay siégera au comité directeur des Oscars aux côtés de 26 femmes et 12 personnes non-blanches (sur 54 gouverneurs au total, contre 25 et 11 précédemment). Quatre des nouveaux gouverneurs élus pour la première fois cette année sont des femmes, tandis que l'actrice noire Whoopi Goldberg a été réélue. La composition du comité qui dirige l'Académie, régulièrement mise en cause pour son manque de représentation, n'a jamais été aussi diversifiée, notent les médias américains.



"Merci aux membres de la direction de l'Académie des Oscars, a réagi Ava Duvernay sur Twitter après l'annonce de son élection. La vie est une chose drôle et fascinante. Vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver."

Thank you to the members of the Directors Branch of @TheAcademy.



Life is a funny, fascinating thing. You never know what’s around the corner. pic.twitter.com/y1CWtguSO2 — Ava DuVernay (@ava) June 10, 2020

En plein mouvement de protestation contre les violences policières et le racisme systémique, Ava Duvernay n'hésite pas à manifester son engagement. Récemment, elle a participé à l'émission de son amie Oprah Winfrey - avec qui elle a travaillé sur son long-métrage Un raccourci dans le temps (2018). Interrogée sur les manifestations qui se déroulent actuellement aux États-Unis, elle a accusé les médias de confondre "les manifestants, les émeutiers et le pillage". "C'est tout mélangé alors qu'il s'agit de choses complètement séparées", rapporte Variety.



Sur Twitter, elle a par ailleurs apporté son soutien à la famille de Breonna Taylor, tuée de huit coups de feu par des policiers alors qu'elle dormait dans sa maison. Le 5 juin dernier, la jeune femme aurait eu 27 ans.

“She had a whole plan to become a nurse, buy a house, then start a family,” - Breonna’s mom Tamika Palmer.



“I don't know! Somebody kicked in the door and shot my girlfriend! She’s on the ground!” - Breonna’s man Kenneth Walker to 911.



God rest your soul, sister. #BreonnaTaylor pic.twitter.com/XoYCbEkzRl — Ava DuVernay (@ava) June 5, 2020