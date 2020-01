Adèle Haenel : Christophe Ruggia mis en examen pour agressions sexuelles

et AFP

publié le 16/01/2020 à 16:30

Le réalisateur Christophe Ruggia, accusé "d'attouchements" par l'actrice Adèle Haenel, a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, et placé sous contrôle judiciaire.

L'affaire a démarré à l'automne quand Adèle Haenel, récompensée par deux César en 2014 et 2015, a accusé le cinéaste auprès de Médiapart.

La comédienne a dénoncé dans le journal en ligne "l'emprise" que le cinéaste aurait exercée sur elle pendant la préparation et le tournage du film Les Diables (2002), puis un "harcèlement sexuel permanent", des "attouchements" répétés et des "baisers forcés dans le cou", qui auraient eu lieu chez lui et lors de plusieurs festivals internationaux, le tout alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...