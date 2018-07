publié le 26/02/2017 à 23:00

C'est la plus grande soirée de l'année à Hollywood. Le temps de quelques heures, le Dolby Theatre de Los Angeles devient véritablement le centre du monde. La soirée a été animée par le présentateur vedette aux États-Unis, Jimmy Kimmel et ouverte en grandes pompes par le talentueux Justin Timberlake et sa chanson Can't Stop the Feeling. Une cérémonie qui a levé le rideau vers 2h30 après un tapis rouge renversant, bien que très marqué par des robes noires et blanches.



Il était le favori, il repart avec le plus grand nombre de statuettes de la soirée. La La Land confirme son ascension jusqu'aux sommets avec au moins 6 récompenses dont celles de l'Oscar du Meilleur réalisateur et celle de la Meilleure actrice. Un triomphe qui signifie une déception côté français, avec l'Oscar qui passe sous le nez d'Isabelle Huppert et sa prestation remarquée dans Elle. Casey Affleck a remporté l'Oscar du Meilleur acteur. L'Oscar du Meilleur film est attribué à Moonlight.

06h05 - L'Oscar du Meilleur film est attribué à Moonlight, de Barry Jenkins. Après une première annonce qui donnait, à tort, La La Land victorieux, les producteurs ont bien vérifié l'enveloppe et se sont rendus compte que c'était une erreur avant de rectifier le tir.

Le réalisateur et le scénariste de "Moonlight" reçoivent l'Oscar du Meilleur film Crédit : Mark RALSTON / AFP

05h55 - L'Oscar de la Meilleure actrice, remis par Leonardo DiCaprio, est attribué à Emma Stone, pour La La Land. Isabelle Huppert n'a donc pas transformé l'essai des Golden Globes jusqu'aux Oscars. La comédie de Damien Chazelle atteint, pour le moment, un total de 6 Oscars.



05h46 - L'Oscar du Meilleur acteur est attribué à Casey Affleck, pour Manchester by the sea.



05h44 - L'Oscar du Meilleur réalisateur, remis par une magnifique Halle Berry, est attribué à Damien Chazelle, pour La La Land.

Damien Chazelle, réalisateur de "La La Land", Oscar du Meilleur réalisateur Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

05h40 - Il ne reste que les 4 plus gros Oscars à distribuer : Meilleur réalisateur, Meilleur actrice, Meilleur acteur et Meilleur film.



05h33 - L'Oscar du Meilleur scénario adapté est attribué à Moonlight de Barry Jenkins.



05h26 - L'Oscar du Meilleur scénario original, remis par Ben Affleck et Matt Damon, est attribué à Manchester by the sea de Kennet Lonergan.



05h20 - Jennifer Anniston rejoint la scène pour la séquence hommage aux personnalités du monde du cinéma et de la musique décédées depuis la dernière cérémonie comme George Kennedy, Garry Marshall, Prince, Ken Howard et Carrie Fisher pour terminer avec "May the force be with you", en référence à son personnage dans Star Wars.



05h16 - Scarlette Johansson remet l'Oscar de la Meilleure chanson originale à City of Stars de Justin Hurwitz dans La La Land. La quatrième récompense de la soirée pour le film de Damien Chazelle, qui n'a sans doute pas fini de rafler des Oscars.



05h13 - Pour l'Oscar de la Meilleure musique de film, Samuel L.Jackson est chargé de remettre la statuette au lauréat. Dans cette catégorie, c'est La La Land qui remporte le prix, le troisième de la soirée.



05h05 - Super séquence pendant laquelle les stars ont lu des tweets malveillants qui leur étaient adressés. Délicieux.

04h58 - Remis par Javier Bardem et Meryl Streep remettent l'Oscar de la Meilleure photographie pour La La Land. Le film de toutes les attentes atteint désormais les deux statuettes. Mais les prix les plus importants restent encore à venir.



04h50 - Jimmy Kimmel s'étonne du silence de Donald Trump à propos de la cérémonie. Il a donc décidé de lui tweeter un message, s'adressant directement au président des États-Unis :

Le tweet de Jimmy Kimmel

04h46 - L'Oscar du Meilleur court métrage de fiction est attribué à Sing.



04h45 - L'Oscar du Meilleur court métrage documentaire est attribué à The White Helmets, documentaire poignant sur les casques blancs à Alep, disponible sur Netflix. Les auteurs du documentaire n'ont pas pu se rendre à la cérémonie mais ont fait passer un message fort sur la guerre en Syrie.



04h41 - L'une des stars les plus remarquées de la soirée est sans aucun doute Sunny Pawar, star du film Lion. Petit moment d'humour avec Jimmy Kimmel qui l'a porté comme Symba dans le Roi Lion.

04h35 - Seth Rogen et Michael J. Fox débarquent sur scène dans la DeLorean de Retour vers le futur. Après un petit sketch humoristique, ils remettent l'Oscar du Meilleur montage à Tu ne tueras point, qui reçoit alors sa deuxième récompense de la soirée.



04h30 - L'Oscar des Meilleurs effets spéciaux est attribué au Livre de la Jungle.



04h14 - La La Land enfin primé de son premier Oscar sur 14 nominations avec celui des meilleurs décors et direction artistique.



04h08 - L'Oscar du Meilleur court métrage d'animation est attribué à Piper. "Je suis contre n'importe quel mur", s'insurge Gael Garcia Bernal avant de poursuivre son rôle en attribuant l'Oscar du Meilleur long métrage d'animation à Zootopie, de Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush.



03h54 - Charlize Theron rend hommage à celle qui l'inspire, Shirley MacLaine. Les deux actrices montent ensemble sur la scène. Elles remettent l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère, qui est attribué au Client. Son réalisateur ne peut pas récupérer son Oscar puisque le réalisateur iranien Asghar Farhadi n'est pas venu à Los Angeles en signe de protestation contre le décret signé par Donald Trump et qui interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer sur le territoire américain.



03h40 - L'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle est attribué à Viola Davis, pour Fences. Son discours poignant sur le cinéma et son art a ému la salle et les internautes : "Je suis devenue une artiste, et Dieu merci c'est arrivé car nous sommes avons la seule profession qui fête ce que veut dire la vie".

Viola Davis, sacrée meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

03h30 - L'Oscar du Meilleur mixage son est attribué à Tu ne tueras point.



03h25 - Sur fond d'Apocalypse Now, des petits cadeaux remplis de pop-corn et bonbons descendent du ciel jusqu'au public comme par magie, juste avant que l'Oscar de l'art du mixage et du montage du son soit remis. C'est Premier contact qui remporte la statuette. Les chances de La La Land diminuent pour battre le record des 11 statuettes.

"On ne peut pas parler de cinéma sans popcorn et bonbons" ¿ #Oscars pic.twitter.com/ooJpdAXV8f — CANAL+ (@canalplus) 27 février 2017

03h14 - Dwayne Johnson est sur scène pour remettre une statuette. Dans son discours, il tente de chanter Vaïana, rendant la foule hilare. Mais il laisse sa place à la véritable interprète du film, Auli'i Cravalho.



03h10 - L'Oscar du Meilleur documentaire est attribué à O.J.: Made in America, d'Ezra Edelman et Caroline Waterlow. Il est le film le plus long à avoir jamais remporté un Oscar, il dure presque huit heures.



03h03 - L'Oscar des Meilleurs costumes est attribué à Colleen Atwood pour Les Animaux Fantastiques.



02h58 - L'Oscar du Meilleur maquillage est attribué aux maquilleurs du film Suicide Squad. Un Oscar dédié à "tous les immigrés du monde".

02h44 - L'Oscar pour le Meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Mahershala Ali dans Moonlight.

Mahershala Ali de "Moonlight" Crédit : VALERIE MACON / AFP

02h41 - "Nous n'avons pas vu Elle, mais nous avons adoré", poursuit l'animateur taquinant ainsi Isabelle Huppert et sa nomination pour l'Oscar de la Meilleure actrice. C'est d'ailleurs sur les coups de 05h51 que le public découvrira si, oui ou non, la Française a aussi conquis l'Académie après les Golden Globes et les César.



02h35 - Jimmy Kimmel a remplacé l'artiste pour prendre les commandes de la soirée. Il est un animateur respecté et très médiatique outre-Atlantique. "C'est une année exceptionnelle pour le cinéma, les Noirs ont sauvé la Nasa et les Blancs ont sauvé le jazz", plaisante-t-i

l dans son discours d'ouverture, faisant notamment référence à la polémique de l'an dernier sur des nominations jugées "trop blanches".



02h30 - La soirée commence avec un spectacle mené par Justin Timberlake et son titre Can't Stop the Feeling, nommé dans la catégorie Meilleure chanson originale dans le film Les Trolls. Retrouvez toute la liste des nominations. Le chanteur est chaleureusement applaudi par le public de stars du Dolby Theatre.

02h25 - La soirée va enfin vraiment commencer dans quelques minutes. Les stars ne traînent plus sur le tapis rouge mais s'installent à l'intérieur du Dolby Theatre pour le début de la 89e cérémonie des Oscars à Los Angeles.



02h04 - Dans les backstages, Javier Bardem fait l'idiot avec Chris Messina. Tout comme Matt Damon avec son champagne.



01h58 - Devant les photographes, certaines célébrités comme Ruth Negga et le mannequin Karlie Kloss, ont arboré un ruban bleu symbole du respect des droits civiques aux États-Unis. Certains d'entre eux promettent des "discours engagés".



01h48 - L'une des stars de la soirée, Emma Stone, est arrivée au Dolby Theatre. La La Land est le film qui tient le record de nominations de la soirée. Son acolyte dans le film, Ryan Gosling, l'a suivie rapidement, tout comme le réalisateur de la comédie musicale, Damien Chazelle.

Emma Stone sublime sur le tapis rouge des Oscars Crédit : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

01h13 - La soirée des Oscars est souvent le terrain de rencontres entre des stars internationales. Ce soir, Isabelle Huppert a croisé le réalisateur du film Moonlight, l'un des favoris pour l'Oscar du Meilleur film face à La La Land. Les deux célébrités en ont profité pour faire un petit selfie.

Isabelle Huppert et Barry Jenkins, le réalisateur de "Moonlight"

00h57 - Le tapis rouge continue de voir passer de grands noms comme ceux de Kirsten Dunst et Pharrell Williams. Tandis que Jessica Biel est accompagnée de son mari Justin Timberlake.



00h55 - Nommé dans la catégorie du Meilleur film étranger pour Le Client, le réalisateur iranien Asghar Farhadi n'assistera pas à la cérémonie en signe de protestation contre le décret signé par Donald Trump contre les ressortissants de 7 pays musulmans.



00h50 - De nombreuses stars ont déjà foulé le tapis rouge et sont passées sous les flashs des photographes. Parmi elles, Isabelle Huppert, Felicity Jones, Viggo Mortensen ou encore Gael Garcia Bernal.

Le réalisateur Judd Appatow et l'actrice Leslie Mann Crédit : FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

00h44 - Découvrez les cadeaux que reçoivent les acteurs primés de la fameuse statuette et leur valeur.



00h39 - Le chanteur Sting et son épouse défilent également devant le parterre de journaliste.



00h30 - Une heure avant le début de la cérémonie, retrouvez les Français qui ont déjà marqué les Oscars dans le passé, notamment Marion Cotillard ou encore Juliette Binoche.



00h15 - L'actrice de Star Wars : Rogue One, nommé dans deux catégories, Félicity Jones est aussi arrivée devant les photographes. Les robes blanches sont très prisées ce soir.

La Britannique Felicity Jones, tête d'affiche de "Star Wars : Rogue One" Crédit : AFP

23h55 - L'une des actrices nommées pour l'Oscar de la Meilleure actrice est arrivée sur le tapis rouge. Ruth Negga est en lice face à Meryl Streep, Isabelle Huppert, Natalie Portman et Emma Stone. La Française a d'ailleurs également fait sont entrée au Dolby Theatre, dans une robe blanche splendide.



23h50 - Premiers Oscars depuis l'élection de Donald Trump, la soirée promet d'être le théâtre de discours engagés, comme l'ont été les Golden Globes. Meryl Streep, Isabelle Huppert, Tracee Ellis Ross ou encore Viola Davis avaient élevé la voix face à la politique menée par le nouveau président des États-Unis.



23h40 - Le défilé sur le tapis rouge a débuté, les premières stars qui arrivent devant le Dolby Theatre sont, pour le moment, surtout des vedettes de la télévision. Les grosses célébrités se feront désirer jusqu'au dernier moment. Une des nommées ne passera pas devant les photographes ce soir. Natalie Portman a expliqué que sa grossesse ne lui permettait pas d'assister à la cérémonie. Elle est nommée pour l'Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle dans Jackie.



23h30 - L'absolu favori de la soirée est sans aucune doute le film de Damien Chazelle porté par Emma Stone et Ryan Gosling, La La Land. Avec 14 nominations, il pourrait battre le record de statuettes jusqu'ici détenu par Titanic, Le Retour du roi et Ben-Hur qui ont remporté chacun 11 Oscars.



23h15 - Isabelle Huppert a-t-elle une chance de remporter l'Oscar de la Meilleure actrice ? Si la concurrence est rude avec notamment Emma Stone ou Natalie Portman face à elle, les statistiques des dernières années pèsent tout de même en sa faveur.



23h08 - Retrouvez tous les moyens de suivre la cérémonie en direct depuis chez vous.



23h00 - À Los Angeles, l'événement sera présenté par l'humoriste et animateur de télévision Jimmy Kimmel. Sa popularité n'est plus à faire aux États-Unis, où il présente chaque soir un late-night show à son nom, le Jimmy Kimmel Live ! sur la chaîne ABC.

22h55 - Bonsoir et bienvenue dans notre direct, consacré à la 89e cérémonie des Oscars.