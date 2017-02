publié le 24/02/2017 à 14:26

Aux Oscars, tous les nommés sont gagnants. Comme chaque année, les acteurs et réalisateurs désignés par l'académie se verront remettre une jolie enveloppe composée de divers cadeaux, allant du voyage au bijou en passant pas d'autres récompenses plus... originales. L'année dernière, la somme de ces cadeaux s'élevait à 232.000 dollars. Un budget revu à la baisse par rapport à l'édition 2016, dont le gift bag ("sac cadeau") avait fait polémique, jugé trop important. Cette année, les heureux nommés aux Oscars repartiront avec une - longue - liste de cadeaux, d'une valeur estimée, selon Forbes, à 100.000 dollars.



À l'issue de cette 89ème cérémonie, le 26 février prochain, les 25 nommés de l'édition 2017 se verront donc remettre une pochette qui contient notamment plusieurs séjours. Un premier voyage dans un ranch californien de luxe (trois jours, 40.000 dollars), un deuxième dans un spa de San Diego, en Californie (8.850 dollars) et un troisième dans la suite d'un palace à Sorrento, en Italie (5.000 dollars). Autres présents de ce gift bag, dix séances d'entraînements personnalisés avec Alexis Seletzki, célèbre coach sportif (900 dollars), un sac à main Jules K (395 dollars) ou encore un bracelet en or Yogajewelz (595 dollars).

Et des cadeaux pour le moins originaux...

Également sur la liste, on trouve des cadeaux beaucoup plus originaux, comme un système de sécurité à installer chez soi (599 dollars), un kit de réanimation (40 dollars), un tapis de massage anti-cellulite (99 dollars), un vaporisateur d'huiles essentielles (249 dollars), ou du sirop d'érable et des pommes bio. Tous ces cadeaux ne remplaceront forcément pas un précieux Oscar, mais les nommés seront loin de repartir les mains vides.