Comment va réagir Hollywood au dernier décret de Donald Trump ? Le nouveau président américain a interdit en fin de semaine l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane. Sont concernés l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, le Soudan, la Somalie et... l'Iran. Or, cela menaçait de poser un sérieux problème au réalisateur iranien Asghar Farhadi. Celui-ci est en effet attendu à Los Angeles le 26 février prochain afin de participer à la 89ème cérémonie des Oscars, nommé dans la catégorie Meilleur film étranger pour son dernier long-métrage, Le Client. En raison de l'interdiction mise en place par Donald Trump, le réalisateur ne pouvait donc plus se rendre sur le sol américain.



Qu'à cela ne tienne. Dans une tribune publiée dans le New York Times le 29 janvier, Asghar Farhadi a annoncé qu'il ne se rendra pas à Los Angeles le 26 février prochain, dans un geste de protestation contre le décret signé par Donald Trump. "Je suis au regret d'annoncer par ce communiqué que j'ai décidé de ne pas assister à la cérémonie des Oscars aux côtés de mes collègues du monde du cinéma", a-t-il ainsi écrit. "Ces derniers jours, et ce malgré les circonstance injustes qui sont apparues pour les immigrants et les voyageurs de plusieurs pays à destination des États-Unis, ma décision n'avait pourtant pas changé : assister à cette cérémonie et exprimer mon sentiment à la presse quant à ces circonstances", a expliqué le réalisateur iranien.

Pas d'exception

Asghar Farhadi souhaitait faire le déplacement aux États-Unis, se sachant soutenu par la communauté cinématographique qui depuis des mois n'a pas hésité à dénoncer les propos et politiques anti-immigration de Donald Trump. "Mais aujourd'hui, il semblerait que ma venue soit conditionnée par des "si" et des "mais". Ce que je n'accepte pas même si des exceptions étaient faites pour mon cas", a-t-il poursuivi dans les colonnes du quotidien, condamnant les récentes actions et propos du président américain. "Humilier une nation sous prétexte de maintenir la sécurité d'une autre n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire", a-t-il observé.





Asghar Farhadi est une personnalité très appréciée du cinéma indépendant, et primé à maintes reprises. En 2012, il avait obtenu le César, l'Ourse d'or, le Golden Globe et l'Oscar du Meilleur film étranger pour Une séparation. Qui plus est, en 2013, son long-métrage Le Passé avait valu à son actrice principale, Bérénice Bejo, le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, lui empochait le prix du jury œcuménique.