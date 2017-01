VIDÉO - Lors de la 74e édition de la cérémonie, Hollywood a rendu un dernier hommage aux deux actrices disparues en fin d'année dans une touchante vidéo.

> The Golden Globes Tribute to Carrie Fisher and Debbie Reynolds Crédit Image : Capture d'écran YouTube

par Cécile De Sèze publié le 09/01/2017 à 09:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le monde du cinéma se remet peu à peu de la disparition de deux grandes actrices d'Hollywood. Pendant la cérémonie des 74e Golden Globes, Hollywood a pleuré une dernière fois la mort de Debbie Reynolds et Carrie Fisher. Décédées l'une et l'autre à un jour d'intervalle, les 27 et 28 décembre derniers, elles ont laissé un vide dans le milieu du septième art.



Le maître de cérémonie, l'humoriste et animateur Jimmy Fallon, l'a d'ailleurs rappelé dans l'une de ses interventions : "L’année passée, nous avons perdu tellement de légendes et d’icônes. Mais il y a quelques semaines, nous avons perdu une mère et sa fille en l’espace de deux jours et ce fut une perte terrible pour tous." A été ensuite diffusée une courte vidéo émouvante dans laquelle on les découvre aussi bien dans leur intimité entre mère et fille que dans leurs rôles phares qui ont marqué les esprits, à l'instar de Kathy Selden dans Chantons sous la pluie ou de la légendaire princesse Leia dans Star Wars.



Samedi soir, la chaîne HBO a également diffusé un documentaire inédit sur la complicité étonnante qui liait la mère et la fille l'une à l'autre, elles vivaient par exemple dans des maisons voisines. Elles ont d'ailleurs été enterrées le même jour au même endroit jeudi 5 janvier dernier, au prestigieux cimetière Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles.