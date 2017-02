publié le 26/02/2017 à 20:37

Isabelle Huppert incarnera la France sur le tapis rouge, dimanche 26 février à Los Angeles, lors de la cérémonie de remise des Oscars, l'une des plus hautes distinctions - si ce n'est la plus grande - du septième art. À 63 ans, l'actrice se frotte au gratin d'Hollywood : Meryl Streep, Emma Stone, Ruth Negga et Natalie Portman, ses quatre concurrentes pour le titre de Meilleure actrice.



Forte d'un Golden Globe de la Meilleure actrice dans un film dramatique reçu en janvier pour son premier rôle dans le thriller germano-français Elle de Paul Verhoeven, et du César de la Meilleure actrice glané vendredi 24 février, Isabelle Huppert est dans la short list qui lui permettrait éventuellement de rejoindre Marion Cotillard, Simone Signoret et avant elles, Claudette Colbert, au rang des actrices françaises sacrées aux Oscars pour un premier rôle.

Un Golden globe, un César... Une formule courante

Quinzième Française nommée pour l’Oscar de la Meilleure actrice - seconds rôles compris -, Isabelle Huppert se trouve dans l’antichambre des vedettes qui brillent outre-Atlantique. Premier point encourageant : elle a reçu tous les prix intermédiaires importants aux États-Unis. Quant à savoir si elle obtiendra l'ultime distinction de son magnifique parcours avec Elle, tout dépend des critères sur lesquels baser les pronostics. Pour ce qui est des issues les moins encourageantes, Le Figaro rappelle qu'un Golden Globe comme celui qu'Isabelle Huppert a reçu deux mois plus tôt n’augure pas nécessairement un Oscar, les deux comités étant pour le moins différent l’un de l’autre et ne s'appuyant pas sur les mêmes critères pour récompenser les acteurs.

Les bookmakers parient sur Emma Stone

Mais les statistiques sont pourtant encourageantes. Sur dix années, neuf ont vu attribuer l'Oscar à la gagnante du Golden Globe de la même année : Natalie Portman pour Black Swan, Meryl Streep pour La Dame de fer, Cate Blanchett pour Blue Jasmine, Marion Cotillard pour La Môme, Jennifer Lawrence pour Hapiness Therapy... Sur la base de ces statistiques, Isabelle Huppert sera sacrée ce soir.

En attendant, au pays de l'oncle Sam, les paris vont bon train... et l'on ne peut pas dire qu'ils s'orientent vers une victoire de l'actrice française. La favorite des bookmakers n'est autre qu'Emma Stone pour son rôle truculent dans La La Land (cote à 1/6) suivie de Natalie Portman (6/1) nommée pour Jackie. Isabelle Huppert arrive en troisième position (10/1). Les chances existent pour notre vedette française, reste désormais à croiser les doigts en attendant 2 heures du matin, dans la nuit de ce dimanche 26 février au lundi 27. "Si ça devait s'arrêter là je serais quand même très heureuse", assure Isabelle Huppert au micro de RTL.