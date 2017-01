Le film avec Ryan Gosling et Emma Stone n'est pas qu'une comédie musicale, mais aussi, une ode au jazz, l'une des passions de son réalisateur et scénariste Damien Chazelle.

Il va faire swinguer les Oscars. La La Land, le film phénomène, a égalisé le record de nominations de Titanic en étant présent dans 14 catégories, dont les plus prestigieuses comme Meilleur réalisateur et Meilleur long-métrage. Cette domination est d'autant plus symbolique que La La Land est une comédie musicale qui fait la part belle aux tours de chant et numéros de claquettes rappelant le cinéma de Jacques Demy, sur fond d'une histoire d'amour plus compliquée qu'il n'y paraît. Le grand pari du film réside cependant dans sa défense du jazz comme un genre musical noble, à défendre parce qu'il est en perte de vitesse.



Le jazz est peu présent sur le grand écran, si on omet Ray (2004), qui avait notamment été récompensé de l'Oscar du Meilleur acteur pour Jamie Foxx. Presque 15 ans plus tard, La La Land fait le pari de rendre un hommage vibrant au jazz, à travers l'un de ses personnages principaux, Sebastian (Ryan Gosling), qui rêve d'ouvrir un club de jazz. Un choix risqué, puisqu'il ne s'agit pas la musique la plus populaire du moment (sic), mais pas étonnant de la part de son réalisateur, Damien Chazelle, dont c'est une passion.

Dans "Whiplash", le jazz se mérite

Avant de se consacrer au cinéma, Damien Chazelle a tout donné au jazz. Alors qu'il étudie au prestigieux lycée de Princeton, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, il prend des cours de batterie "façon jazz" dans un groupe "très compétitif". Son professeur, particulièrement dur et exigeant, ne le ménage pas. De cette expérience traumatisante naît un court-métrage, Whiplash, qu'il tourne en 2013 et présente au festival de Sundance. Il en fait ensuite un long-métrage l'année suivante, portant le même nom. Le film fait sensation.



Dans Whiplash, Andrew Neiman (Miles Teller) intègre l'une des plus célèbres écoles de jazz de New York, et se retrouve sous la houlette de son professeur le plus réputé, Terence Fletcher (J.K. Simmons). Ce dernier s'avère non seulement intransigeant, mais cruel. Il n'accepte rien d'autre que l'excellence, et pratique l'humiliation et la violence pour mater ses étudiants.

Andrew devient sa cible favorite. Le jeune musicien, qui rêve d'une grande carrière, décide de jouer le jeu à fond, quitte à se perdre en chemin. Si Whiplash commence comme un film d'initiation, il vire peu à peu au thriller psychologique haletant. La tension est maintenue en permanence par une musique originale centrée autour de la batterie, par la suite nommée aux Grammy Awards. De son côté, J.K. Simmons a reçu l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle.

"Guy and Madeline on a Park Bench", le pré-"La La Land"

Si La La Land sort du lot des films sortis ces 20 dernières années, c'est parce que l'on a rarement vu une comédie musicale et sentimentale aussi réussie, et pouvant parler à tout le monde, amateurs du genre ou non. Damien Chazelle n'en est pourtant pas à son premier fait d'armes. En 2009, il a écrit et réalisé son premier film : Guy and Medeline on a Park Bench, film musical avec le jazz en filigrane. On y trouve à la fois des scènes de musique live, et des numéros de claquettes.



Là aussi, il est question d'amour. Le scénario réunit Guy, un trompettiste de jazz, et Madeline, introvertie à la recherche d'un emploi. Le couple se sépare, parce que Guy tombe amoureux d'une autre femme, et était frustré que Madeline s'intéresse peu à sa musique. La bande-originale est signée par Justin Hurwitz... à qui l'on doit aussi celle de La La Land. Avec Guy and Madeline on a Park Bench, Damien Chazelle a posé les bases de La La Land, qu'il aurait d'ailleurs voulu tourner avant Whiplash, et ose déjà mettre le jazz au coeur de l'intrigue.

"La La Land", ou la réhabilitation du jazz

La La Land est un film profondément mélancolique, et qui s'assume comme tel. Damien Chazelle ne cache pas avoir été très inspiré par la filmographie de Jacques Demy, qu'il associe à l'âge d'or du cinéma. Mais La La Land est aussi nostalgique de l'époque où le jazz enflammait partout les centre-villes. Sebastian est un pianiste de jazz frustré de voir son club favori, l'un des plus historiques de Los Angeles, transformé en bar à tapas et samba. Son obsession ? Racheter l'endroit et y monter son propre club.



Quand le musicien rencontre Mia (Emma Stone), aspirante actrice n'aimant pas le jazz, il l'initie à ce genre musical aujourd'hui délaissé aux connaisseurs. La jeune femme lui explique que pour elle, le jazz se résume à une musique d'ascenseur. Avis que ne partage bien sûr pas Sebastian. Dans une très belle scène, Mia s'ennuie fermement au restaurant avec son petit ami et la famille de ce dernier. Elle se concentre alors sur la musique diffusée dans la salle : du jazz. La mélodie finit par recouvrir le bruit des conversations. Enfin capable d'entendre le jazz, qui n'est plus une musique de fond, la jeune femme s'enfuit rejoindre Sebastian. Leur histoire d'amour peut alors commencer.

Sebastian est par la suite confronté à un dilemme : poursuivre son rêve d'ouvrir un club de jazz, ou rejoindre une formation pop-rock avec des touches de jazz et de soul, menée par un ami d'enfance (joué par John Legend). Les deux musiciens ont une conversation intéressante sur l'avenir du jazz. Le second défend l'idée que pour survivre, le jazz n'a d'autre choix que de se mélanger à des genres musicaux modernes. "C'est à cause de gens comme toi que le jazz meurt", accuse-t-il Sebastian. Ce dernier, puriste, cède.



Le jazz tient donc une place centrale dans La La Land, même si la critique s'est plutôt concentrée sur son côté comédie musicale. Mais Damien Chazelle adresse aussi plusieurs clins d'œil aux plus grands noms du jazz, énoncés par Sebastian avec passion, alors qu'il assiste à un concert avec Mia. Le pianiste rappelle à sa belle à quel point le jazz est exigeant en lui expliquant le fonctionnement subtil d'un live band, entre improvisation et adaptation. Comme dans Whiplash, le jazz se mérite dans La La Land. Que ce soit quand un passionné veut s'y consacrer, ou quand une novice y est initiée.