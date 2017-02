publié le 23/02/2017 à 12:02

Le 21 avril, les fans de Rogue One auront une belle surprise. Disney et LucasFilm ont annoncé la sortie en Blu-ray, Blu-ray 3D et DVD du premier spin-off de la saga Star Wars, sorti en décembre dernier au cinéma. L'histoire du groupe de Rebelles qui a réussi à s'emparer des plans de l'Étoile de la Mort, a passionné le public du monde entier.



Les effets spéciaux, l'intrigue sombre et les combats intergalactiques de Rogue One ont contenté les fans. Ce sera aussi l'occasion de découvrir des bonus et les coulisses du film avec la sortie du DVD.

On apprendra d'ailleurs comment Felicity Jones, qui incarne l'héroïne Jyn Erso, s'est emparée de son personnage, mais aussi les connexions entre Rogue One et l'univers Star Wars. Avis aux amateurs de Easter Eggs - le nom anglophone pour décrire les bonus cachés dans un film ou un jeu -, les fans pourront visionner plus d'une dizaine de séquences inédites, histoire de patienter jusqu'au prochain épisode des aventures de la galaxie très très lointaine, Les Derniers Jedis, qui sortira le 15 décembre prochain.