Oscars 2017 : Natalie Portman n'assistera pas à la cérémonie

publié le 26/02/2017 à 00:09

Natalie Portman, qui attend son deuxième enfant avec son mari, le danseur et chorégaphe français Benjamin Millepied, a décidé de ne pas assister à la cérémonie de Oscars, qui aura lieu le dimanche 26 février à Los Angeles (Californie). L'actrice manquera également les Spirits Awards, qui se déroulent samedi, selon un communiqué que s'est procuré le magazine Variety.



"En raison de ma grossesse, je ne suis pas en mesure d'assister aux Independent Spirit Awards et aux Oscars. Je suis cependant particulièrement chanceuse d'être honorée parmi les autres nommés et leur souhaite le plus beau des week-ends", a déclaré l'actrice dans ce texte.

Natalie Portman est nommée dans la catégorie "meilleure actrice" pour son rôle dans Jackie, où elle incarne la femme de John Fitzgerald Kennedy au moment de l'assassinat du président américain. Elle avait déjà été nommée dans cette catégorie en 2004 pour Closer et avait été sacrée en 2010 pour Black Swan, de Darren Aronofsky. Elle sera l'une des adversaires, dimanche, de la Française Isabelle Huppert, récompensée aux derniers Golden Globes et aux Cesar, vendredi 24 février.