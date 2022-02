"Obi-Wan Kenobi" : ce que l'on sait sur la série de Disney+

L'information que tous les fans de Star Wars attendaient est tombée mercredi 9 février dans la soirée : la série sur le "jedi" Obi-Wan Kenobi sera diffusée à partir du 25 mai sur la plateforme de streaming Disney+. Annoncée en 2019, la série marque le retour d'Ewan McGregor qui avait incarné le personnage dans les épisodes I, II et III entre 1999 et 2005.

Après les succès plus ou moins contrastés de séries tirées de l'univers Star Wars comme The Mandalorian ou The Book of Boba Fett, la nouvelle série en 6 épisodes - disponibles chaque semaine sur Disney+ - se concentrera sur la vie d'un des "jedi" les plus populaires de la saga.

Elle se déroulera une décennie après La Revanche des Sith et le terrible duel au sabre laser entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker sur Mustafar, la mort de Padmée Amidala, la naissance des jumeaux Skywalker, l'exil de Yoda sur Dagobah et l'exécution de l'Ordre 66.

Un nouvel affrontement contre Dark Vador ?

Hayden Christensen reprendra également son rôle de Dark Vador dans la série, comme cela a été révélé en décembre 2020. "Bien évidemment, Anakin et Obi-Wan n'étaient pas en très bons termes la dernière fois qu'on les a vus. Ça va être très intéressant de voir ce qu'une réalisatrice aussi exceptionnelle que Deborah Chow nous réserve. Je suis impatient de travailler de nouveau avec Ewan. Ça fait du bien d'être de retour", avait expliqué Hayden Christensen dans un communiqué officiel.



De son côté, Ewan McGregor a précisé dans les colonnes du Hollywood Reporter qu'Obi-Wan et Dark Vador s'affronteront "de nouveau" avant la fin de la série". Quant à Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, elle parle "de la revanche du siècle", annonçant ainsi un nouveau duel au sabre entre les deux anciens "frères". En parallèle, on pourrait en savoir plus sur l'enfance des jeunes Leia et Luke Skywalker.

Le casting sera complété par Joel Edgerton, l'interprète du jeune Owen Lars, demi-frère d'Anakin Skywalker et oncle de Luke Skywalker, que les fans ont vu pour la première et dernière fois dans "La Revanche des Sith", et de Bonnie Piesse, Beru Lars, l'épouse d'Owen, toujours dans l'épisode 3. Le quatuor partagera aussi l'affiche avec Moses Ingram (Le Jeu de la dame), Kumail Nanjiani (The Eternals), Indira Varma (Game of Thrones) et Rupert Friend (Homeland).

Une date de sortie symbolique

Disney+ n'a pas choisi cette date de sortie au hasard. Le 25 mai 1977, sortait sur les écrans américains "Star Wars : A New Hope". En 2022, les fans de la série fêteront donc les 45 ans de la franchise. À l'époque, Obi-Wan Kenobi était interprété par Alec Guinness.

Encore quelques mois à patienter avant de découvrir cette nouvelle série issue de l'univers créé par George Lucas. D'ici là, Disney+ ne manquera pas de distiller des extraits ou des indices sur le contenu de la saison.