Ce n'est pas parce que nous serons privés de nos salles de cinéma pour ce Noël 2020 que nous allons nous passer du 7e art. En attendant des jours meilleurs sur grand écran, découvrez des coffrets DVD à offrir ou à s'offrir. Et il y en a pour tous les budgets.

On commence par les enfants. Voici de quoi compenser le manque avec 4 classiques Disney Animation des ces 10 dernières années. Il y a bien entendu les deux volets de la saga La Reine des neiges, mais aussi 2 autres productions très réussies : Raiponce, l'histoire de cette petite princesse à la chevelure magique enlevée par une méchante sorcière et Vaiana autre héroïne féminine qui elle nous entraine en Polynésie, dans une fable écolo-féministe splendide.

On passe maintenant aux grandes sagas de l'Histoire du cinéma avec d'abord une intégrale (90 euros) qui fera patienter les fans de l'agent 007. Mourir peut attendre, le 25e chapitre de la saga est pour l'instant programmé au 31 mars prochain. Ça vous laisse le temps de revoir les 24 précédents dans ce sublime coffret qui débute par Dr No en 1962 et se conclue par Spectre en 2015.

De Sean Connery à Daniel Craig, en passant par George Lazemby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan, tous ceux qui ont enfilé le smoking de James Bond sont là... Action, aventure, humour, science-fiction, sexe, violence : de l'excellent au kitsch, on trouve de tout chez 007.

Clint Eastwood et Robert Zemeckis

Autre intégrale exceptionnelle, mais plus chère. Pour à peu près 300 euros, vous y trouverez les 63 films réalisés ou joués par l'ultime géant d'Hollywood, qui a fêté cette année ses 90 ans : Clint Eastwood. Ce coffret est une pièce de collection avec un livret richement détaillé, des photos, des affiches, des bonus et donc les 63 films de et avec le grand Clint, de sa 1e apparition créditée à l'écran en 1958 dans Escadrille Lafayette au Cas Richard Jewell, qu'il a réalisé en 2019. Et notez que Clint Eastwood prépare en ce moment le suivant Cry macho, dans lequel il jouera aussi le rôle d'une ancienne gloire du rodéo.



Enfin, le coffret Retour vers le futur, édité par Universal avec des bonus, des cadeaux souvenirs et des parcours d'univers temporels pour un peu moins de 150 euros. Michael J. Fox y jouait le rôle de Marty, un jeune homme propulsé d'abord de 1985 à 1955 puis dans un présent alternatif puis enfin au temps du Far West. Des effets spéciaux révolutionnaires à l'époque, des formidables personnages secondaires, (notamment le Doc interprété par Christopher Llyod) mais aussi un vrai don de visionnaire, les films évoquent des avancées technologiques. Comme le casque à réalité virtuelle, les chaussures auto-laçantes, le moteur alimenté par les ordures ménagères mais aussi l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump.