L'actrice Caroline Cellier ("L'Année des méduses") est décédée à 75 ans

publié le 16/12/2020 à 09:33

La comédienne Caroline Cellier est décédée à 75 ans ce 16 décembre. C'est son fils Christopher Poiret, qui a annoncé sa disparition sur Instagram, dans un message posté au petit matin illustré par un portrait de l'actrice en noir et blanc.

"Aujourd’hui, on se quitte pour quelques minutes mais tu auras été et tu resteras éternellement ma force, mes fous rires, mes angoisses, ma dérision, mes coups de sang, ma chevalière des injustices, ma détectrice d’hypocrisie, ma lune, ma Moune, ma mère, ma bataille !", écrit Christopher Poiret.

Caroline Cellier de son vrai nom Monique Cellier, a démarré sa carrière sur les planches. L'année 1964 est faste pour la comédienne avec son arrivée à la télévision dans La Mégère apprivoisée avec Bernard Noël, Une fille dans la montagne avec Jacques Higelin et est récompensée par les prix Gérard-Philipe et Suzanne Bianchetti pour ses rôles dans les pièces Croque-Monsieur et Du vent dans les branches de sassafras.

En 1965, Caroline Cellier se lance dans le cinéma devant la caméra de Jacques Poitrenaud dans La tête du client. C'est là qu'elle rencontre Jean Poiret avec qui elle restera marié jusqu'à la mort de l'acteur en 1992.

Parmi ses grands rôles au cinéma, Mille milliards de dollars d'Henri Verneuil où elle incarne l'épouse de Patrick Dewaere, Surprise Party de Roger Vadim, et P'tit Con de Gérard Lauzier. En 1985, elle remporte le César du Meilleur second rôle féminin dans L'Année des méduses, de Christopher Frank. Sa dernière apparition au cinéma se fait en 2010 dans Thelma, Louise et Chantal de Benoît Pétré.