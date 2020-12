"Retour vers le futur" : Llyod, Fox, Thompson... Que sont devenus les acteurs ?

publié le 15/12/2020 à 15:03

"Là où on va, on n'a pas besoin de route !" Très vite vous voilà à bord de la DeLorean de Doc dans Retour vers le futur. La saga de Robert Zemeckis a marqué des générations de fans grâce à son intrigue intemporelle et son casting d'exception. Plus de 30 ans après la sortie du premier volet de Retour vers le futur, que sont devenus les acteurs et les actrices ? Si aucun n'a rencontré un succès aussi colossal qu'avec Retour vers le Futur, ils et elles ont poursuivi leurs carrières au cinéma et à la télévision.

Michael J. Fox, l'attachant et vif Marty McFly, atteint de la maladie de Parkinson a notamment été vu dans les séries The Good Wife, Boston Justice et Designated Survivor. Christopher Lloyd aka le Doc Emmett Brown a doublé nombre de personnages des dessins animés de notre enfance comme Raspoutine dans Anastasia et a fait quelques apparitions à la télévision dans The Big Bang Theory et 12 Monkeys. Mais il a de nouveau été au casting de grands succès au cinéma avec Qui veut la peau de Roger Rabbit et La famille Adams.

Lea Thompson, qui jouait Lorraine Baines, la mère de Marty McFly et l'épouse de George McFly, est devenue réalisatrice pour le petit écran. Parmi ses productions, les séries américaines Switched et Les Goldberg dans les années 2010. Crispin Glover, George McFly a de son côté été vu dans les deux films Charlie's Angels où il incarne le Sac d'Os.

Enfin Thomas F. Wilson, le redoutable Biff Tannen a été remarqué dans Les Flingueuses, la comédie avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy et The Informant de Steven Soderbergh avec Matt Damon. Claudia Wells qui incarnait Jennifer Parker a fait peu d'apparitions dans la suite de sa carrière, mais on la voit dans la série Fame, inspirée de la comédie musicale à succès.