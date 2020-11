Thalys : pourquoi Clint Eastwood est-il convoqué au procès ?

Crédit : Derek White / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 16/11/2020 à 19:34

Le réalisateur Clint Eastwood a été convoqué par la défense au procès de l’attentat du Thalys qui doit s’ouvrir le 16 novembre prochain devant la cour d’assises spécialement composée de Paris. Parmi une liste de 41 témoins, le cinéaste est appelé à livrer son témoignage après avoir réalisé en 2018 le film "Le 15h17 pour Paris", retraçant l’histoire de l’attaque.

Le réalisateur âgé de 90 ans est donc prié de venir s’expliquer au procès pour "qu’il apporte son éclairage sur l’attitude de Messieurs Stone, Skarlatos et Sadler sur le tournage et sur les consignes de tournage quant au déroulement des scènes censées reproduire avec exactitude les faits survenir le 21 août 2015", précise la défense du principal accusé Ayoub El-Khazzani dans sa demande de citation de témoin auprès du parquet national antiterroriste.

L'assaillant responsable de l’attaque survenue le 21 août 2015 avait été arrêté à mains nues par Spencer Stone, un soldat de l’armée de l’air américaine, Aleksander Skarlatos, membre de la Garde nationale de l’Oregon, et leur ami étudiant Anthony Sadler.

Une audition par visioconférence ?

Acclamés en héros en France et outre-Atlantique, les trois héros avaient reçu la Légion d’honneur de François Hollande, et ont ensuite joué leur propre rôle dans le long-métrage de Clint Eastwood. Dans le casting d’un film où tout est "100% vrai", figurent même des agents de la SNCF, d’autres passagers du train mais aussi l’équipe médicale, détaille Ouest-France.

"Cette citation semble d’autant plus importante que les soldats américains, et c'est regrettable, ne se sont pas présentés à la reconstitution organisée par la justice alors qu'ils ont passé des mois à rejouer la scène devant les projecteurs hollywoodiens", détaille Me Sarah Mauger-Poliak.

Pour rappel, répondre à la convocation d’une cour d’assises est une obligation légale, "sous peine d’amende", note France Inter. Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire et de l’âge du témoin, Clint Eastwood pourrait être auditionné par visioconférence.