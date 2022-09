Netflix : le destin tragique de Marilyn Monroe à l'écran dans "Blonde"

Un des films à ne pas manquer cette année. À partir du mercredi 28 septembre, Blonde sera disponible sur la plateforme Netflix. Il retrace le destin tragique de Marilyn Monroe, disparue il y a soixante ans, en août 1962.

Pendant 2h45, le spectateur suit Norman Jeane Baker dans tous les drames de sa vie : une enfance chaotique, une mère schizophrène, des débuts dévêtus pour des séances photos, une révélation à l'écran en 1953 dans Niagara et une mort neuf ans plus tard dans des circonstances qui n'ont jamais vraiment été éclaircies.



Blonde retrace la courte vie de 36 ans de Marilyn Monroe, à l'écran et en coulisse, et offre surtout le portrait d'une victime entre quête du père, doutes constants, mauvais choix sentimentaux et dépendance à diverses substances. Le film est rude, notamment lors de l'évocation de la relation entre l'actrice et le président Kennedy, mais le réalisateur Andrew Dominik transforme chaque épreuve en tour de force visuel.

Marilyn Monroe est incarnée par Ana de Armas. La comédienne cubano-espagnole de 34 ans a notamment joué dans le dernier James Bond Mourir peut attendre ou encore dans À couteaux tirés. Si cette dernière n'est pas le sosie de son modèle, elle en épouse la blondeur et surtout l'âme.

"Je ne savais pas grand chose de Marilyn", a confié Ana de Armas qui pendant plus d'un an a alors accompli "un énorme travail d'apprentissage et de découverte pour faire sa connaissance et surtout la comprendre". Selon l'actrice, Marilyn Monroe "était à mes côtés (lors du tournage) et c'était beau". "Je sais qu'elle en était heureuse", a-t-elle ajouté.

