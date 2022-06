Ana de Armas : de "No Time To Die" à "Blonde", itinéraire d'une femme fatale

Ana de Armas dans "No Time To Die", "Blade Runner", "Blonde" ou encore "Knives Out"

Avec ses boucles blondes sur le film noir et blanc du réalisateur Andrew Dominik, on ne voit que Marylin Monroe. Ana de Armas a manifestement des talents de caméléon. Rien de surprenant pour l'étoile montante de Hollywood. La jeune actrice cubano-espagnole de 34 ans aime surprendre. Sexy ? Indubitablement, mais pas que. Vénéneuse ? Si nécessaire, mais elle est capable d'auto-dérision. Ses choix de carrière montrent une grande détermination et son visage devrait rapidement s'afficher sur de plus en plus d'affiches.

Le grand public international a découvert son visage et son talent dans la peau de Paloma, une jeune espionne débutante (c'est du moins ce qu'lele veut faire croire) dans le dernier James Bond avec Daniel Craig : No Time To Die (Mourir peut attendre). En quelques scènes seulement, elle est devenue le petit phénomène de ce film. Efficace, drôle, faussement naïve, désarmante et bien armée... En quelques minutes, le charme opérait.

Ce n'est pas la première fois que la comédienne croisait le regard azur de Daniel Craig. Ils avaient déjà partagé l'affiche de Knives Out (A couteaux tirés), gigantesque partie de Cluedo ultra-saturé et gorgée de stars (Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette...) sortie en 2019. Ce film lui a permis de décrocher sa première nomination pour un Golden Globe. Avant cela, c'est Denis Villeneuve qui lui offrait sa première grande apparition dans un blockbuster hollywoodien dans Blade Runner 2049 où elle joue la petite amie holographique et artificielle de Ryan Gosling.

Demain, elle sera l'icône absolue Marylin Monroe dans le film Blonde d'Andrew Dominik qui adapte la biographie de Joyce Carol Oates. Le projet est ancien et Jessica Chastain avait été approchée pour incarner Marylin au milieu des années 2010 mais c'est finalement Ana de Armas qui a décroché le rôle. Et quel rôle ! Il ne serait pas surprenant de retrouver ce film (s'il est de qualité) dans la shortlist pour les Oscars. Pour s'en assurer, le public pourra découvrir sa prestation sur Netflix à la fin du mois de septembre.

Une immense détermination

La carrière d'Ana de Marams a commencé très tôt, d'abord dans une production cubano-espagnole Una rosa de Francia en 2006. Ana Celia de Armas Caso incarnait Marie dans cette aventure romantique des années 50. Ses yeux clairs font un ravage et elle rencontre son agent espagnol pendant la tournée promotionnelle du film. À 18 ans, elle obtient son premier grand rôle récurrent dans une série espagnole : El Internado (L'internat). Elle joue Carolina, une lycéenne qui évolue dans une tornade d'histoires adolescentes mélodramatiques pendant six saisons, entre 2007 et 2010.

Sentant qu'on commençait à lui proposer des rôles quelque peu cliché en fonction de son âge et de son apparence, Ana de Armas a demandé à quitter la série afin d'élargir son horizon. Elle apprend l'anglais à New York, continue à tenir quelques rôles ici et là dans le monde hispanique mais accélère la cadence avec son nouvel agent américain. Si son anglais est encore incertain, elle persiste en joue avec Keanu Reeves dans Knock Knock. Pour ce film d'horreur psychologique qui n'a pas eu de grands retentissements elle apprend son texte entièrement en phonétique. On la retrouve dans des films comme War Dogs ou Hands of Stone et, même si elle ne tient pas des rôles principaux, elle tape dans l'oeil de certains critiques américains qui louent son charisme. Puis, Blade Runner est arrivé.

Suivront de nombreux films plus ou moins importants où, à chaque fois, l'actrice semble crever l'écran et offrir à ses rôles bien plus que ce que le scénario pouvait laisser imaginer. Dans The Informer, elle joue la femme de Joel Kinnaman. On la retrouve dans The Night Clerk où elle semble, pour la critique, bien supérieure à la totalité de la production. Elle joue aussi dans un autre biopic pour Netflix en 2020, Sergio ou encore dans Wasp Network d'Olivier Assayas, toujours sur la même plateforme. En 2022, on a pu aussi la croiser face à Ben Affleck dans Deep Water. Un thriller psychologique dans lequel ils jouaient un couple qui tente d'échapper au divorce avec un accord bien particulier. Après le tournage de ce film, les deux acteurs ont d'ailleurs formés un couple éphémère en 2020.

Premier rôle

À l'avenir, forte de sa prestation très appréciée dans la saga James Bond, on a pensé à elle pour devenir, enfin, une héroïne à parrt entière. D'après nos confrères du magazine The Hollywood Reporter, l'actrice est en négociation pour jouer le premier rôle de Ballerina, un spin-off de la saga John Wick. La célèbre franchise avec Keanu Reeves veut désormais mettre le projecteur sur une femme assassin.



Le projet Ballerina sera supervisé par Len Wiseman (Die Hard 4, Underworld) à la réalisation et le scénariste de John Wick 3, Shay Hatten. La saga John Wick devrait étendre de son univers avec un 4e volet de la franchise principale mais aussi une mini-série sur l'Hôtel Continental qui sert, dans la mythologie de la franchise, de sanctuaire aux assassins du monde entier...

