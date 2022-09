Découvrez le palmarès du festival de la fiction TV de La Rochelle, le rendez-vous des chaînes de télé et plateformes qui chaque année viennent présenter en avant-première ce que nous découvrirons dans les prochaines semaines, et prochains mois sur notre petit écran. Plus de 60 œuvres françaises et internationales ont été projetées lors de cette nouvelle édition qui s’est tenue depuis mardi 13 septembre, parmi lesquelles 41 œuvres en compétitions dont 25 œuvres françaises inédites, 10 européennes, et 6 francophones-étrangères.

Le jury de l’édition 2022 du Festival de la Fiction de la Rochelle, présidé cette année par la comédienne Sandrine Bonnaire a décerné 13 prix, lors de la cérémonie de clôture présentée par Mathieu Madénian, ce samedi 17 septembre 2022.

Meilleure fiction unitaire

"Touchées"

TF1

Première réalisation d'Alexandra Lamy

Avec Mélanie Doutey, Claudia Tagbo, Chloé Jouannet, Andréa Bescond, Elsa Lepoivre

Lucie vient d’emménager à Anduze avec son fils Léo, pour fuir son ex-conjoint violent. En participant à une thérapie de groupe originale basée sur le sport, elle va nouer une amitié sincère avec Nicole et Tamara. Trois femmes, trois combats, un seul objectif : s’affranchir du passé.

Meilleure série de 52 minutes

"Lycée Toulouse Lautrec"

TF1

6 x 52'

Réalisateurs : Fanny Riedberger, Nicolas Cuche (épisodes 1 et 2)

Avec Chine Thybaud, Stéphane De Groodt, Valérie Karsenti, Ness Merad, Max Baissette De Malglaive, Adil Dehbi, Juliette Halloy, Aminthe Audiard, Margaux Lenot, Nolann Duriez, Hippolyte Zaremba, Aure Atika, Joséphine Draï, Charlie Bruneau, Rayane Bensetti, Bruno Salomone, Abraham Wapler

Victoire, 17 ans, se retrouve contrainte d’intégrer le lycée Toulouse Lautrec, un établissement pour élèves en situation de handicap. Au sein de cet endroit hors-norme, bien que réfractaire au départ, elle va peu à peu dépasser ses préjugés. Elle va y découvrir l’amitié, l’amour, la solidarité. Le courage et la force de tous ses camarades, mais aussi la dévotion et l’altruisme des parents et du corps enseignant. Tous ces héros du quotidien vont la bouleverser et la changer à jamais.

Meilleur scénario

Marie Guilmineau, Alice Ven Der Broek et Eliane Vigneron pour "L’homme de nos vies"

M6

4 x 52'

Production : Sibaro Films (Amaury Fournial), Shine Fiction (Banijay) (Dominique Farrugia, Béatrice Pacotte)

Avec Jonathan Zaccaï, Odile Vuillemin, Helena Noguerra, Flore Bonaventura, Elodie Frégé

Pilote de ligne, chirurgien, sur le terrain pour « Médecins sans frontières », ex trader, grand reporter...

Pour chacun de ses métiers, il a su donner le change. L’art de convaincre, mais surtout l’art de plaire.

C’est du génie. Il en a fait son gagne-pain. Ce don lui sert à manipuler des femmes qu’il déleste de leurs économies. Charmant et attentionné, aux yeux de chacune d’elles, il était l’homme de leur vie, avant de disparaitre. Et pour Camille, Mathilde, Oriane et Iris, victimes de ce serial lover, les conséquences sont lourdes : dépression, banqueroute... Pourtant, elles vont faire face. Elles vont se chercher, se trouver et s’allier pour le coincer. Une quête sur le fil du rasoir, où il est question d’être entendues par la justice mais aussi de grandir spirituellement. Elles devront dépasser leurs préjugés, faire voler en éclat leurs certitudes. Elles vont se trahir, se tromper au point de mettre en péril leur propre vie encore manipulées par ce dangereux prédateur, maintenant acculé.

Meilleure Réalisation

Hafsia Herzi pour "La Cour"

ARTE

90'

Production : Albertine Productions (Arnaud Jalbert)

Co-production : ARTE France

Réalisatrice : Hafsia Herzi

Avec Lucy Loste Berset, Clotilde Courau, Djanis Bouzyani, Ludovic Berthillot, Jérémie Laheurte, Lizzie

Brocheré

L’arrivée d’Anya en plein milieu d’année scolaire va bouleverser le quotidien de sa classe de CM2.

Après avoir reçu un ballon de foot dans la tête, Anya se rend compte que la géographie de la cour de récré est pensée pour favoriser les garçons. Pour Anya et ses nouveaux amis, Nils, Jade et Zoé, il faut se battre pour trouver sa place. Et au milieu du conflit qui advient, il y a Nathan, Le fils de la directrice. Entre Anya et Nathan, des sentiments alors inconnus font leur apparition...

Meilleure interprétation féminine

Zoé Heran + Maïra Schmitt "La vie devant toi"

FRANCE TÉLÉVISIONS

90'

Avec Zoé Heran, Maïra Schmitt, Eléonore Bernheim, David Kammenos, Christelle Reboul, Philippe

Dusseau

Violette, 16 ans, promise à un brillant avenir de nageuse de compétition, décide d’assumer son homosexualité. Portée par la bienveillance de ses parents, elle tombe amoureuse de Lisa. Le coup de foudre est réciproque mais Lisa souhaite garder leur relation secrète ; sa famille très conservatrice n’accepterait pas cette réalité. Elles découvrent ensemble les joies du premier amour, ce qui permet à Violette de trouver la force d’affronter les premières réactions homophobes. Cependant, leur amour bascule lorsque Violette se fait agresser alors qu’elles se promenaient main dans la main. Quand elle se réveille à l’hôpital, elle doit faire face à un choc traumatique lié à l’absence de trace de Lisa. Kenza et Théo, ses meilleurs amis, la voient dépérir et s’inquiètent aussi de cette absence. Désespérée, elle se à sa recherche et découvre que Lisa connait son agresseur. Seraient-ils de mèche ? Violette se serait-elle fait manipuler par Lisa ? Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir...

Meilleure interprétation masculine

Nemo Schiffman pour "Maman, ne me laisse pas m'endormir"

FRANCE TÉLÉVISIONS, RTBF, TV5 MONDE

90'

Réalisatrice : Sylvie Testud

Avec Nemo Schiffman, Gwendoline Hamon, Michaël Youn, Gérard Lanvin

Juliette découvre que son fils adolescent, qu’elle croyait épanoui, est en réalité miné par un profond mal-être et qu’il est entré dans une dangereuse dépendance aux médicaments. Déterminée à le sortir de son addiction mortifère, portée par son amour inconditionnel, elle s’engage alors dans un long et douloureux combat, aux côtés de son enfant, sans jamais renoncer à le sauver.

Meilleure musique

Audrey Ismael et Olivier Coursier pour "Vortex"

FRANCE TÉLÉVISIONS

6 x 55' Saison 1, épisodes 1 & 2

Compositeurs : Audrey Ismaël, Olivier Coursier

Avec Tomer Sisley, Camille Claris, Zineb Triki, Eric Pucheu, Sandrine Salyères, Ludovik, Léo Chalié, Anaïs Parello, Juliette Plumecoq-Mech, Julien Floreancig, Evelyne El Garby Kalï et Marc Andreoni

2025. Il y a 27 ans, Ludovic, capitaine de police à Brest, a perdu sa femme Mélanie dans un accident.

En revisitant une scène de crime reconstituée en réalité virtuelle, l'inimaginable arrive : une faille spatiotemporelle s'ouvre leur permettant de communiquer, Mélanie en 1998 et Ludo en 2025 ! Mélanie est censée mourir dans 11 jours... Mais si Ludo arrive à la sauver, que deviendront sa femme Parvana et leur fils Sam ?

Jeune espoir ADAMI masculin

Vassili Schneider dans "L'histoire d'Annette Zelman"

FRANCE TÉLÉVISIONS

90

Production : Nilaya Productions (Patricia Boutinard Rouelle)

Co-production : France Télévisions

Réalisateur : Philippe Le Guay

Scénariste : Emmanuel Salinger

Compositeur : Bruno Coulais

Avec Ilona Bachelier, Vassili Schneider, Laurent Lucas, Julie Gayet…

Tout commence comme un marivaudage, un chassé-croisé sentimental auquel se livrent quelques jeunes gens insouciants en 1941, au début de l’occupation allemande, durant la seconde guerre mondiale. Annette Zelman, de parents juifs, fait partie de cette jeunesse. Etudiante aux Beaux-Arts,

Annette rencontre Jean, elle a 20 ans, lui est à peine plus âgé, ils s’aiment et l’avenir leur sourit. Les protagonistes de cette histoire, tirée d’une histoire vraie, déchaîneront des forces qui les dépassent et contrarient leurs desseins jusqu’à les précipiter dans un cauchemar. Un cauchemar qui n’est que trop réel : l’Histoire fait effraction dans la vie d’Annette et Jean. « L’affaire Annette Zelman » : un drame amoureux pris dans l’engrenage de la « Solution finale ».

Jeurne espoir ADAMI féminin

Lucy Loste Bercet dans "La Cour"

Meilleure série Francophone

"Attraction"

RTBF, TF1 Belgique

6 x 52'

Réalisateur : Indra Siera

Avec Laura Sépul, Lannick Gautry, Keane Simons, Félicien Chardome, Babetida Sadjo, Geert Van

Rampelberg

Agathe aime à se décrire comme une mère de famille « comme les autres ». Dans un pavillon de charme, avec un mari talentueux et des enfants en bonne santé, tout paraît à sa place. Pourtant, au bout de 15 ans d’union, le vernis de cette jolie carte postale commence à se craqueler… Le jour où un meurtre est commis dans l’hôtel où son mari logeait pour le travail, une suspicion insupportable s’installe... L’homme avec lequel elle partage sa vie est-il un meurtrier ? N’est-elle pas, depuis des années, prisonnière d’une relation abusive et toxique ? Que sait-elle vraiment de Fred ? Avec l’émergence du doute, Agathe plonge dans l’obsession, et la cellule familiale devient l’arène d’une enquête criminelle sous haute tension. À l’image des peurs fondatrices de notre enfance, le monstre n’est plus dans le placard, il est dans le lit.

Meilleure fiction européenne

Life and death in the warehouse

BBC THREE Royaume-Uni

60'

Production : BBC Studios (Aysha Rafaele)

Réalisateur et créateur : Joseph Bullman

Avec Aimee-Ffion Edwards, Poppy Lee Friar, Craig Parkinson, Aled Ap Steffan, Sion Daniel Young, Kimberley Nixon, Alexandria Riley, Alex Harries

Cachées derrière un discret pare-feu paranoïaque, les centres de distribution sont les ateliers victoriens d’aujourd’hui. Les "associés" travaillent dans un régime totalitaire, où le "temps d’inactivité" est mesuré, et où un "taux de rentabilité" est imposé par les surveillants, menant parfois à des sanctions disciplinaires et à la "mise à l’écart". Les salariés qui tombent en dessous d’un taux d’activité minimum sont soumis à la vidéosurveillance et à des "plans d’amélioration de soi". Alys, une jeune ouvrière galloise, est enceinte.

Son amie Megan rejoint l’entrepôt en tant que responsable. On lui demande de faire remonter le taux de rentabilité d’Alys. Mais jusqu’où est-elle prête à mettre la grossesse d’Alys en danger ?

Meilleure série de moins de 20 minutes

Lost in California

ARTE

5 x 15'

Réalisateur, créateur et scénariste : Mathieu Rochet

Avec Kody Kim, Jennifer Marie, Masta Ace

Larry, un Français lunaire, va emménager avec sa copine quand il commet une terrible erreur : il lui promet une copie de l’album Detox, de Dr Dre, pour le soir de la crémaillère. Problème n°1 : cet album n’existe pas. Problème n°2 : Larry n’en sait rien. Larry a 4 jours pour retourner LA à la recherche de l’arlésienne la plus connue du Rap US. Dr Dre lui-même a teasé cet album dès 1999, enregistré des centaines de titres, fait écouter des dizaines de versions à des dizaines de collaborateurs (dont Snoop, Eminem, Kendrick Lamar, Thundercat), qui ont eux-mêmes évoqué Detox dans une trentaine de leurs titres. À travers cette quête et la figure de Dr Dre, Larry nous fait découvrir Los Angeles et la culture du Gangsta Rap sous un jour nouveau. À l’heure où le monde entier s’est mis au rap voyou, il semblerait que la mère patrie du Gangsta Rap porte en elle le futur du rap, que ce futur-là n’a plus rien à faire des flingues, des trafics louches et de la misogynie.

Meilleure série de 26 minutes

Septième ciel

OCS

10 x 26' Saison 1, épisodes 1 à 3

Réalisatrice : Alice Vial

Avec Féodor Atkine, Sylvie Granotier, Irène Jacob, Justine Lacroix, Clémence Azincourt, Jean-Louis

Garçon, Peggy Martineau, Grégory Corre, Jean-Édouard Bodziak, Hubert Delattre

Quand la fille de Jacques le place en résidence pour personnes âgées, il pense qu’on l’envoie à l’abattoir. Il est loin de se douter qu’il va y rencontrer Rose, la désirer et être désiré comme jamais. Cette véritable passion physique bouleverse leur entourage, questionne la libido de chacun et provoque le chaos au sein de la résidence. Malgré les réticences et les interdictions qu’on leur oppose, Jacques et Rose parviendront-ils à s’aimer ?

Le prix du Jury Jeunes

Darknet-sur-mer

PRIME VIDEO

6 x 26'

Réalisateurs, créateurs et scénaristes : Rémy Four, Julien War

Avec Artus, Théo Fernandez, Léon Plazol, Joséphine Draï, Imer Kutllovci

À Ponet-sur-Mer, tranquille petit port de pêche de l’île d’Oléron, pas besoin d’être du coin pour savoir qu’il ne se passe pas grand-chose, à part peut-être la Fête de l’Huître. Un quotidien bien trop calme pour Ben et Florian, deux jeunes gamers, streameurs et hackers, qui partagent leur temps entre un job ingrat d’hommes de ménages à la cure thermale locale et une double vie bien plus passionnante sur les réseaux et sur le Darknet. À 500km de là, en région parisienne, Alkan, un gangster albanais bling bling et affable, est missionné par son boss pour éliminer un chef de clan rival. Mais Alkan, qui a bien caché son jeu pendant des années, est en réalité incapable de passer à l’acte. Un blocage insurmontable qui fait de lui la risée de son gang. Après avoir essuyé le refus de son meilleur ami Veran, un véritable tueur de sang froid, il va faire secrètement appel à un service de tueurs à gage sur le Darknet, sans se douter de qui se cache derrière le mystérieux site Vrasesin…

