Laeticia Hallyday nous fait visiter l'expo Johnny Hallyday et ses nombreux trésors

Avis aux nombreux fans de Johnny Hallyday : RTL vous emmène visiter les ateliers où se prépare et se fabrique la grande exposition itinérante consacrée au chanteur. Une expo événement qui ouvrira ses portes à Bruxelles le 20 décembre. On pourra la découvrir en janvier 2024 à Paris.

12 millions d'euros de budget. 3000 m² d'espaces. Tout est encore en fabrication dans un immense entrepôt en périphérie de Bruxelles... Laeticia Hallyday y attendait notre micro pour nous faire visiter les coulisses... Nous avons pu découvrir les premiers décors, quelques objets intimes, et même la reconstruction de la chambre d'ado de l'artiste. Une façon de se plonger dans la tête de Johnny.

"On est vraiment dans le cœur de l'histoire de ce projet. Les ateliers de création de toute la scénographie. On est envahis par beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qu'on a nourris pendant ces deux années de travail, note la veuve du chanteur. On va voyager dans l'histoire de sa vie. Pas que l'artiste, mais aussi l'homme, sa sensibilité, sa fragilité, ses failles. On va être plongé dans son histoire à travers ce voyage immersif. C'est lui qui nous raconte son histoire et qui parle. Et c'est Jean Reno aussi qui va nous accompagner dans ce voyage avec Johnny. Il sera la voix off, le guide de cette exposition".

Les joyaux de l'expo

Parmi les joyaux de cette exposition : les costumes de scène de Johnny. "32 costumes vont être présentés avec une scénographie très moderne, très épurée, raconte Laeticia Hallyday. On n'a jamais vu les costumes de Johnny près, les détails de ses costumes, on ne les voyait pas vraiment. J'ai travaillé pendant 20 ans à les rassembler. Nous avons racheté des costumes, parce que Johnny ne gardait rien. Depuis 95, je garde tous ses costumes et ceux d'avant. Avec l'aide de Nelly, son habilleuse, on a petit à petit racheté des costumes et j'ai fait un musée à Marnes-la-Coquette, au dernier étage de notre maison. J'ai fait un musée avec les costumes de Johnny, donc c'est vraiment une partie de la mémoire dont je suis particulièrement fière. Et de le voir vivre aujourd'hui, c'est encore plus émouvant."

Les fans pourront même voir de près ce que les proches de Johnny appellent le Graal : la croix qu'il portait autour du cou. "C'est une croix que Johnny a dessiné lui-même avec un joyau et il l'a porté pendant plus de 20 ans à son cou. Et puis tous les bijoux qu'il portait sur scène qui portait dans la vie sa collection de couteaux que personne ne connaît.", complète-t-elle.

La billetterie pour Paris démarrera au printemps prochain. Les prix seront autour de 20 €. On pourra choisir son créneau horaire. La durée de la visite : 2h00. Et figurez-vous qu'il y aura même des abonnements illimités. De nombreux fans veulent pouvoir vivre l'expérience de nombreuses fois et se recueillir dans l'expo.

