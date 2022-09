Florence Foresti : découvrez des extraits de son nouveau spectacle "Boy's Boy's Boy's"

L’évènement de la semaine, c'est Florence Foresti qui lance son spectacle le 28 septembre au Théâtre Marigny : Boy's Boy's Boy's et ça parle des garçons bien entendu. Florence Foresti prend la défense de ces messieurs ! Au moment où les hommes sont un peu bousculés, au moment où ils sont un peu fragilisés par toutes ces femmes qui ne veulent plus être harcelées… Au moment où les hommes doivent réfléchir avant de passer à l’acte… Ils pourront compter sur Florence Foresti qui ne voit pas les choses comme tout le monde… Elle a 48 ans et elle n’a vraiment plus le temps à perdre avec l'autocensure des hommes.

"Ils disent : 'Je vais pas coucher avec elle le premier soir ?' Mais il n'y en aura pas d'autre ! Imbécile ! 'Oh non, elle est bourrée je ne vais pas lui faire ce coup-là...' Eh bien si ! Bien sûr que tu vas me faire ce coup-là ! Tu ne crois quand même pas que, à jeun, je vais te montrer ce corps nu à un homme que je connais à peine ?, lance l'humoriste sur scène. Mesdemoiselles, oui, vous ne voulez plus de main au cul, génial. Mais moi, à mon âge, c'est un cadeau du ciel."

Un hymne à l’amour, au plaisir et aux hommes

"C'est une manière de s'amuser sur les différences de regard qu'on peut avoir sur la société à 20 ans et à 50 ans", explique Florence Foresti au micro de RTL. Elle aime toujours prendre le contrepied de la doxa. Florence Foresti a écrit Boys Boys Boys quand elle était célibataire, il y a trois ans. Elle a eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses notamment à l’âge idéal de son futur amoureux… Elle est arrivée à la conclusion très différente de celle de Yann Moix : une femme de 50 ans est parfaite pour un homme de 30.

"On ne veut plus se marier : on ne rentre pas dans la robe. On ne veut plus d'enfants : on sait que c'est une arnaque. Et on ne peut même plus vous espionner, messieurs : on est presbytes", enchaîne-t-elle face au public.

Florence Foresti joue la harceleuse d’hommes que rien n’arrête. Dans Boy's Boy's Boy's, elle parle de sexualité, vous verrez pourquoi elle ne peut être qu’hétérosexuelle. Elle parle aussi des adolescents, et pas de n’importe lesquels puisqu’il s’agit de sa fille qui a 15 ans aujourd’hui. Bref, elle parle d’elle et ce faisant parle de nous, obsédés par la beauté, le pouvoir, et l’argent. Comme elle, d’ailleurs. Mais elle assume.

Boy's Boy's Boy's est donc un hymne à l’amour, au plaisir, et aux hommes, car Florence Foresti les aime, comme ils sont quand ils font un petit effort pour faire attention à elle.

