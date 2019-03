publié le 13/03/2019 à 15:39

Avec Mon bébé, Lisa Azuelos signe un film irrésistible de tendresse et de drôlerie. Formidablement écrit, filmé avec élégance, interprété par de jeunes comédiens épatants comme Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo (le petit-fils de Jean-Paul Belmondo) ou d'autres, plus confirmés, comme Patrick Chesnais.



En salles mercredi 13 mars 2019, Mon bébé traite du bouleversement de la vie d'une mère lorsque son enfant quitte le nid. "Lisa Azuelos a eu l'intelligence de tous nous réunir avant le film et la famille s'est créée tout de suite. Tout a trouvé sa place très rapidement", raconte Sandrine Kiberlain au micro de RTL.

L'actrice y campe Héloïse, la maman de trois enfants. Femme énergique et adulescente, elle prend un gros coup quand elle comprend que Jade, sa petite dernière de 18 ans va partir à son tour après son bac pour aller étudier au Canada. Plus l'échéance se précise, plus Héloïse angoisse, déprime et tente par tous les moyens de préserver, de graver les souvenirs de sa relation fusionnelle avec sa fille.

> "Mon Bébé" - Bande-annonce

"Rebelles", d'Allan Mauduit

Le film d'Allan Mauduit, Rebelles, qui était en compétition avec Mon bébé au dernier festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez. Le film de Lisa Azuelos est reparti avec deux trophées : le Grand Prix et le Prix d'Interprétation Féminine pour Sandrine Kiberlain. Rebelles a reçu de son côté le prix Globe de Cristal de la Presse.



Cette comédie trash et burlesque raconte comment trois ouvrières d'une usine de conserverie de poissons de Boulogne-sur-Mer - Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau - vont se retrouver en possession d'un gros magot appartenant à des mafieux locaux. Alors qu'elles croient avoir enfin pris leur destin en main, de gros soucis s'annoncent à l'horizon.

> "Rebelles" - bande-annonce

"Convoi exceptionnel", de Bertrand Blier

Neuf ans après Le Bruit des glaçons, Bertrand Blier fait son grand retour au cinéma avec Convoi exceptionnel, mercredi 13 mars 2019. Et à l'affiche, rien de moins que Gérard Depardieu et Christian Clavier qui étaient sur RTL le 7 mars pour le présenter.



Premières images, deux hommes dans une rue. L'un à l'allure bourgeoise, l'autre davantage marginale. Ils ne se connaissent pas mais leurs destins sont liés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entre les mains un scénario, celui de leur vie. Deux solutions apparaissent, soit suivre ce scénario au mot près, soit décider de reprendre les choses en main et de changer l'histoire.



Comédie, tragédie, thriller... Le réalisateur qui fêtera bientôt ses 80 ans n'a rien perdu de ce style mordant et fou qu'on aime tant. Quant à Gérard Depardieu et Christian Clavier, ils apportent à leurs deux personnages - entourés notamment d'Audrey Dana, Alexandra Lamy ou Alex Lutz - la force d'un duo d'acteurs qui sait travailler ensemble au service d'une histoire.

> "Convoi Exceptionnel" - la bande-annonce

"Ma vie avec John F. Donovan", de Xavier Dolan

À l'affiche également Ma vie avec John F Donovan de Xavier Dolan. Une réflexion profonde et émouvante sur la célébrité mais aussi le rapport aux fans ou aux médias à travers la chute d'une star de série télé, jouée par Kit Harington (Jon Snow dans Game of Thrones) dont la terre entière découvre à la fois l'homosexualité et sa correspondance avec un très jeune fan.

> "Ma Vie Avec John F. Donovan" - la bande-annonce