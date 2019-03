A La Bonne Heure avec Audrey Lamy

publié le 12/03/2019 à 12:30

Près de 11 ans après Vilaine (2008) avec Marilou Berry (le film lui avait valu une nomination au César du meilleur espoir féminin), Allan Mauduit est de retour derrière la caméra avec Rebelles. Il s'agit de son premier long métrage sans Jean-Patrick Benes. L'idée de ce film est partie de l'envie du cinéaste de réaliser un polar doublé d'une comédie avec des personnages issus de condition populaire. A noter : un avertissement prévient que des scènes, des images, et des propos, peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.



Co-écrite avec Jérémie Guez, cette comédie un peu folle est menée par Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau. Le trio se donne la réplique pour la première fois. Rebelles a été récompensé d'un Globe de Cristal lors du dernier Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en janvier dernier. Sortie en salles ce mercredi !

"Rebelles" d'Allan Mauduit avec Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau

L'histoire : Sans boulot ni diplôme, Sandra (incarnée par Cécile de France), ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles, Nadine (Yolande Moreau) et Marilyn (Audrey Lamy) ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> Rebelles - Bande-annonce (2019)

