publié le 12/03/2019 à 11:21

Un parfait résumé de son oeuvre, de ses obsessions, de ses peurs, de ses rêves aussi. Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, est ce qu'on appelle un film "somme", qui mérite de mûrir dans la tête du spectateur après avoir été vu. En salles mercredi 13 mars 2019, il est le septième film du réalisateur québécois.



John F. Donovan - incarné par Kit Harington (Jon Snow dans la série Game of Thrones) - est un acteur de série, une star du petit écran, en pourparlers pour incarner un super-héros à Hollywood. C'est également un jeune homme qui se cache : homosexuel, il s'affiche avec une pseudo fiancée et joue le jeu des médias qui ne vont pas manquer de le faire tomber de son piédestal, une fois son secret découvert.

Depuis des années, il entretient une correspondance avec un de ses fans, un petit garçon fasciné par sa carrière et sa vie. Préjugés, harcèlement médiatique, droit à la différence, le film se déroule sur plusieurs décennies mais se révèle très actuel, en cette période où chacun veut tout savoir de son prochain, surtout s'il est connu. Épreuve que Xavier Dolan voulait exorciser avec ce film : "Je trouve qu'on a un problème dans ce monde de bienveillance, on a un besoin de toxicité avec les stars à vouloir toujours connaître leur vie, c'est de ça que je voulais parler", détaille Xavier Dolan au micro de RTL.

> "Ma Vie Avec John F. Donovan" de Xavier Dolan - La bande-annonce VOST

Je fais partie d'une série qui m'a propulsé sur les tapis rouges, j'ai puisé dans mon expérience Kit Harington Partager la citation





Une expérience que Kit Harington connait évidemment très bien : il a été découvert dans Game of Thrones, la série devenue culte - dont l'ultime saison 8 va bientôt bouleverser les fans - et est très vite devenu une superstar. Il a puisé dans son quotidien de vedette pour nourrir son personnage : "Depuis ces neuf dernières années, je fais partie d'une série qui m'a propulsé sur les tapis rouges, sous les flashs des photographes, donc j'ai puisé dans mon expérience des frustrations et de la peur que ça procure, mais mon personnage est différent de moi", détaille l'interprète de Jon Snow.



La figure maternelle tient dans chacun des films de Dolan un rôle central. On se souvient de l'actrice québécoise Anne Dorval dans Mommy et J'ai tué ma mère, ou encore de Nathalie Baye dans Juste la fin du monde. Cette fois-ci, c'est Susan Sarandon qui incarne la maman, à la fois aimante et mante religieuse : "C'est un fil rouge dans tous ses films et j'ai rencontré sa mère et elle n'était pas si terrible", ironise l'actrice au micro de RTL.



Xavier Dolan raconte qu'étant enfant et fan de cinéma, il a lui même écrit des lettres aux artistes qu'il admirait comme Leonardo DiCaprio, Céline Dion ou Susan Sarandon justement, mais sans jamais recevoir de réponse à l'inverse du petit garçon de son film : "Je ne sais rien de cette lettre mais j'adorerais la recevoir aujourd'hui car je réponds toujours quand on m'écris", assure Susan Sarandon, très étonnée.

"Ma vie avec John F. Donovan", un film-épreuve

Terminé depuis un an, Ma vie avec John F. Donovan était attendu à Cannes 2018, il a finalement été présenté au festival de Toronto (Canada) début septembre de la même année où il s'est fait malmener par la critique américaine.



Le cinéaste, qui aura 30 ans le 20 mars 2019, a monté et remonté son oeuvre, supprimant par exemple intégralement le personnage de chroniqueuse people incarné par Jessica Chastain... Une véritable épreuve dont il sort pourtant apparemment heureux : "Je n'avais jamais été confronté à mon inexpérience, j'ai grandi en tant qu'humain", confie le cinéaste avec confiance.



Si son film sort en salles mercredi 13 mars 2019, le prochain, Mathias et Maxime, est déjà terminé. Retour aux origines pour le Xavier Dolan puisqu'il renoue avec son Québec natal dans la même configuration que J'ai tué ma mère : on y retrouvera le cinéaste dans le rôle principal et Anne Dorval dans le rôle de sa mère. Il sera présenté à Cannes en mai 2019.