publié le 05/10/2018

Le film avait fait sensation. Itinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch, sorti le 30 novembre 1988, serait sur le point de connaître une suite. Le réalisateur de 80 ans a proposé à Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina de reformer l'emblématique duo de ce mythique long-métrage, un des plus grands triomphes du cinéaste français.



Cette comédie d'aventure avait été couronnée de succès lors de sa sortie en salles avec plus de 3,2 millions d'entrées en France. Jean-Paul Belmondo avait même remporté le César du meilleur acteur en 1989 pour son rôle de Sam Lion, alors que son précédent film Le Solitaire avait essuyé un lourd échec au box-office.

Jean-Paul Belmondo avait récemment confié son envie de remplier au cinéma. "J'ai envie de tourner, en fait, la passion ne m'a jamais quitté, mais j'ai aussi envie que les choses soient bien faites (...) J'ai confiance en l'avenir (...) "Le cinéma, c'est toute ma vie".

> Itinéraire d'un enfant gâté - Bande Annonce