publié le 13/03/2019 à 11:46

En 2009, le film Lol a marqué une génération d'adolescente en quête de liberté tout en s'adressant à leurs mères en plein questionnement. Dix ans après, Lisa Azuelos se lance à nouveau dans les turbulences des relations filiales mais cette fois, au moment de la séparation, dans Mon bébé en salles mercredi 13 mars 2019.



Sandrine Kiberlain y campe Héloïse, la maman de trois enfants. Femme énergique et adulescente, elle prend un gros coup quand elle comprend que Jade, sa petite dernière de 18 ans va partir à son tour après son bac pour aller étudier au Canada. Plus l'échéance se précise, plus Héloïse angoisse, déprime et tente par tous les moyens de préserver, de graver les souvenirs de sa relation fusionnelle avec sa fille.

Lisa Azuelos signe un film irrésistible de tendresse et de drôlerie. Formidablement écrit, filmé avec élégance, interprété par de jeunes comédiens épatants comme Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo (le petit-fils de Jean-Paul Belmondo) ou d'autres, plus confirmés, comme Patrick Chesnais. "Lisa Azuelos a eu l'intelligence de tous nous réunir avant le film et la famille s'est créée tout de suite. Tout a trouvé sa place très rapidement", raconte Sandrine Kiberlain au micro de RTL.

> "Mon Bébé" - Bande-annonce

Un film qui parle à tous

Mon bébé est celui de Lisa Azuelos, elle y raconte sa vie. L'adolescente est d'ailleurs jouée par Thaïs Alessandrin, sa propre fille. Plus généralement, le film est un écho aux relations qu'une mère entretient avec sa fille et le moment de rupture, celui de l'envol vers la vie d'adulte. "Ça m'a donné une joie incroyable de jouer ça, j'avais l'impression de jouer toutes les mères, tous les parents, d'être une porte-parole", s'enthousiasme Sandrine Kiberlain.



Un passage obligé dont Sandrine Kiberlain se souvient comme si c'était hier : "Je leur ai dit 'je veux m'émanciper!'", se rappelle l'actrice avec un sourire avant d'ajouter. "J'étais la cadette comme dans le film et c'est dur des deux côtés mais il faut partir, on a les armes quand on a été aimée et écoutée."



Mon bébé, de Lisa Azuelos, mercredi 13 mars 2019 au cinéma.