"Matrix Resurrections", "Tous en scène 2", "La croisade"... Les sorties ciné de la semaine

Les sorties cinéma de la semaine :on a retenu "Matrix Resurrections" et la comédie "Mince alors 2 !"

Parmi les 11 nouveautés à l'affiche ce mercredi 22 décembre, démarrons par le cinéma d'animation avec Tous en scène 2 des studios Illumination.

C'est donc la suite des aventures de ces animaux devenus rois de la scène. Cette fois, ils sont lancés dans un pari fou : monter un spectacle en y faisant participer un vieux rocker retraité du micro... 4 ans plus tard, on retrouve avec plaisir Buster le koala, Rosita la cochonne, Ash la porc-épic, Johnny le gorille ou Meena l'éléphante avec les voix françaises de Jenifer, Camille Combal, Gérard Lanvin ou notre camarade Laurent Gerra qui incarne Gunter le cochon le plus branché du show bizz.

Les thèmes du dépassement de soi, le fait d'avoir du talent ou pas, les pièges de la célébrité : tout cela est très présent et forme une morale à la fois festive et profonde... Côté bande originale, dans le premier volet il y a 5 ans, Stevie Wonder et Ariana Grande donnaient de la voix... Pour ce 2e volet, c'est le plus célèbre des groupes irlandais qui s'y colle : U2.

3 productions françaises à voir

Il y a après de 10 ans, Charlotte de Turckheim créait la surprise avec Mince alors, film sur la dictature des régimes et des kilos en trop.. La revoici, cette fois dans une critique tendre et acidulée sur les cures de bien être, le jeûne, le détox etc... Nous sommes dans le Luberon : Isabelle et Nina ont ouvert leur établissement et vont accueillir comme premiers pensionnaires des jeunes placés là par la mairie en échange de subvention.

Autre comédie mais encore plus grinçante, voire inquiétante : La croisade, réalisé et interprété par Louis Garrel et son épouse Laetitia Casta. Un conte écologiste qui imagine que nos enfants, sans nous en parler, se réunissent au niveau mondial pour développer des projets humanitaires afin, par exemple d'irriguer le désert... Mais ces chers petits ne vont pas s'arrêter là et penser à des solutions un peu plus radicales pour améliorer le sort de la planète. Le film fait 1h07, il est à la fois naïf et profond : c'est une très bonne surprise.

Sortie également de Madeleine Collins avec Virginie Efira dans la double peau d'une femme qui s'est organisée deux vies parallèles, deux familles, deux identités, jusqu'au jour où tout ça va dérailler et l'emporter. On est dans le thriller très élégant mis en scène par Antoine Barraud.

Quid de "Matrix Resurrections" ?

Une question : faut-il absolument ressusciter tous les films cultes des décennies précédentes ? Ma réponse est non tant celui-ci est confus, laid et trop long... 20 minutes sympatico-nostalgiques au début, 20 minutes visuellement enfin bluffantes à la fin au milieu d'1h40 de moussaka visuelle et intellectuelle dans laquelle Keanu Reeves fait ce qu'il peut sur le thème surligné de "Notre réalité ne vaut pas la peine d'être vécue, la vraie vie est ailleurs"... Quel ennui.