Violences contre la police : "Il faut savoir leur dire 'on vous aime'", appelle Gérard Lanvin

publié le 19/05/2021 à 19:38

L'acteur et chanteur Gérard Lanvin et son fils Manu Lanvin, auteur-compositeur-interprète, étaient tous deux les invités de RTL ce mercredi 19 mai. Lors d'une émission spéciale, en terrasse, pour célébrer leur réouverture, père et fils ont présenté leur album Ici-Bas, qui sortira vendredi 21 mai.

"On a commencé avec ce premier morceau (Appel à l'aide) c'était encourageant et on a filé sur un album entier", explique Manu Lanvin. Un album engagé où père et fils dénoncent, entre autres, les violences faites aux policiers. Par ailleurs, Gérard Lanvin était ce mercredi à la tribune pour soutenir les policiers devant l'Assemblée nationale, une présence qui lui semblait nécessaire.

"Je les connais, je connais le RAID, je connais le GIGN, je connais la BRI, je connais la BAC, on travaille beaucoup avec eux, on s'entraine chez eux, je sais qui sont ces gens et la difficulté aujourd'hui c'est de les imaginer en danger tous les jours quand ils vont travailler. Le dernier, Éric Masson, avait 30 ans, deux gosses, c'est une honte", dénonce l'artiste.

"À partir de là, il faut soutenir ces policiers qui sont dans une difficulté psychologique et il faut savoir leur dire 'on vous aime'", plaide Gérard Lanvin pour qui "quand on soutient des gens, c'est la présence qui est importante". "C'est ce que j'ai fait ce matin", a-t-il conclu.