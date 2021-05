Ariana Grande et Dalton Gomez se sont mariés en secret

publié le 18/05/2021 à 13:05

Ariana Grande est désormais mariée. La star s'est unie dans le plus grand secret à son compagnon Dalton Gomez, agent immobilier, à leur domicile de Montecito en Californie, comme l'a rapporté en premier le média américain TMZ.

Le couple s'est marié pendant le week-end de l'Ascension devant "moins de 20 invités", dont des membres de leurs familles. TMZ explique que ce n'était pas "une vraie cérémonie" et qu'Ariana Grande et Dalton Gomez ont prononcé leurs vœux "d'une manière informelle." Il est difficile de savoir si tout cela était planifié ou "complètement impulsif". Ariana Grande et Dalton Gomez ont commencé à se fréquenter début 2020 avant d'annoncer leurs fiançailles en décembre dernier sur Instagram.

"C'était une petite cérémonie très privée (...) La salle était pleine d'amour et de bonheur. Le couple et leurs familles sont aux anges", explique le représentant d'Ariana Grande au média américain People. "Ari et Dalton adorent Montecito, ils y passent beaucoup de temps. C'était donc tout naturel qu'ils se marient dans cette superbe maison d'Ari", poursuit-il. Pour le moment, Ariana Grande et son époux n'ont pas encore partagé de photos de leur mariage avec leurs fans.