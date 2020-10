"Il faut décoder ce qu'Albert Dupontel a dans la tête", confie Virginie Efira

publié le 15/10/2020 à 10:49

Virginie Efira est à l'affiche d'Adieu les cons, de et avec Albert Dupontel, en salles le 21 octobre prochain. Au lendemain de l'annonce des nouvelles mesures contre le coronavirus, dont le couvre-feu à 21h dans 8 métropoles, l'actrice ne cache pas son inquiétude. "Ça ne nous arrange pas totalement. C'est un petit euphémisme (...) ça me semble compliqué, à partir du moment où il faut être chez soi à 21h, il n'y aura pas de séance le soir. Il faut démarrer la journée à 4 heures du matin, prendre le petit-déjeuner à 6h...", démarre Virginie Efira.

Adieu les cons d'Albert Dupontel est aussi le portrait d'un monde bizarre dans lequel ses personnages ont bien du mal à trouver leur place. Et notamment le duo que forment Albert Dupontel et Virginie Efira. L'actrice incarne Suze, une coiffeuse qui apprend souffrir d'une maladie incurable. Elle est condamnée à mourir et décidée à vivre jusqu'au bout, jusqu'à retrouver cet enfant qu'elle a dû abandonner quand elle avait 15 ans. Albert Dupontel, lui, s'est réservé le personnage de JB, cador de l'informatique qui souffre d'un vrai handicap : son âge. Dépassé par les événements et la société, JB veut mourir.

Entre celui qui ne veut plus vivre et celle qui refuse l'inéluctable va se nouer une relation étrange, tendre et rugueuse. Leur route va croiser celle d'autres éclopés de l'existence, notamment un irrésistible archiviste aveugle joué par Nicolas Marié.

> ADIEU LES CONS - Bande-annonce

Adieu les cons c'est la version signée Dupontel de la phrase très proustienne À la recherche du temps perdu, une ode à l'urgence de ne plus perdre une seconde, un appel à quitter les chemins trop balisés, une déclaration d'amour aux fous, aux rêveurs, aux utopistes. Tout le cinéma de Dupontel, de Bernie à 9 mois ferme avec aussi beaucoup plus d'émotion sans doute qu'avant. On se marre mais on pleure aussi devant Adieu les cons. "Ils sont rares les cinéastes français à faire des films narratifs. Albert Dupontel est un réalisateur dont on reconnaît la patte. Je me suis dit que je tournerai avec lui sans lire le scénario", explique encore l'actrice. "C'est quand même un cinéma qui passe beaucoup par l'image", poursuit-elle.

L'univers d'Albert Dupontel est désarçonnant

Devant la caméra d'Albert Dupontel, Viriginie Efira succède entre autres actrices à Sandrine Kiberlain, Émilie Dequenne, Catherine Frot ou Hélène Vincent. Il y a toujours de vrais et beaux personnages féminins dans ses films. En 2018, Albert Dupontel est au Japon pour promouvoir Au revoir là-haut et il fait une liste des comédiennes avec qui il a envie de travailler pour Adieu les cons. "Virginie comme les grandes actrices, elle tourne beaucoup (...) Je la rencontre, épatante d'enthousiasme. Et il y a une évidence frappante de Virginie, ce côté sexy, populaire dans le bon sens du terme (...) Je ne veux pas qu'un réalisateur choisisse une actrice. Je veux qu'une actrice rencontre un rôle", a confié Albert Dupontel.

"Le tournage était intense, sérieux, concentré. Il faut décoder ce qu'il a dans sa tête", résume Virginie Efira avant de poursuivre : "C'est assez passionnant, car on arrive à voir le film défiler avant que le film existe (...) pour moi la difficulté serait peut-être de ne surtout pas essayer de bien faire (...) Il faut se réapproprier les choses".