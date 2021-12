"James Bond" : une personne non-binaire pourrait remplacer Daniel Craig

Qui sera le prochain visage de James Bond au cinéma ? La question est plus brûlante que jamais maintenant que Daniel Craig vient de définitivement tirer sa révérence après la fin spectaculaire de No Time To Die. De nombreuses voix s'élèvent pour transformer le personnage de James Bond et offrir au public une nouvelle approche du personnage culte. Certains voudraient que James Bond soit noir, qu'il soit une femme, qu'il ne soit plus strictement hétérosexuel (mais Daniel Craig a déjà fait avancer cette question dans Skyfall)... Et ces opinions sont régulièrement accueillies avec sévérité par des conservateurs qui veulent que James Bond reste un homme cisgenre britannique, blanc et hétérosexuel.

Cette bataille dans la communauté des fans revient systématiquement dans toutes les interviews des producteurs de James Bond. Barbara Broccoli, la gardienne du temple, souffle le chaud et le froid (et entretient l'intérêt des médias) en expliquant un jour une chose et le lendemain son contraire. Pour l'heure, plusieurs noms d'acteurs reviennent avec insistance... Mais aucune décision définitive n'a été prise.

Dans une interview pour le podcast Girls On Film, Barbara Broccoli a laissé une porte intéressante ouverte pour la question du casting du prochain agent 007 : ce pourrait être une personne non-binaire (personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance, mais pas entièrement dans le genre opposé). "Qui sait ? Tout est possible, nous devons simplement trouver le bon acteur", a expliqué la productrice. Cette dernière a fermé la porte à l'idée qu'une actrice incarne James Bond. Elle souhaite que des femmes aient de meilleurs rôles dans la franchise (et, là aussi, l'ère Craig a montré une belle évolution). Mais, manifestement, elle n'est pas fermée à l'idée de mettre les pronoms "they" ("iel" en français) en avant. Pour les personnes non-binaires, une telle représentation serait un pas de géant.