A La Bonne Heure avec Laetitia Casta et Lily-Rose Depp

publié le 20/12/2018 à 12:30

Après Les deux amis en 2015, L'Homme fidèle est le second film de Louis Garrel ! Dans cette comédie sentimentale, le comédien et réalisateur se retrouve ici au centre d'un triangle amoureux aux côtés de Laetitia Casta, sa compagne à la ville depuis 3 ans, et Lily-Rose Depp. A noter qu'il s'agit du deuxième film en langue française de la fille aînée de Vanessa Paradis et Johnny Depp, après La Danseuse en 2016. L'homme fidèle sortira en salles le 26 décembre prochain.



"L'homme fidèle" de et avec Louis Garrel, Laetitia Casta et Lily-Rose Depp

L'histoire : Abel (Louis Garrel) et Marianne (Laetitia Casta) sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph (Joseph Engel), et sa tante, la jeune Ève (Lily-Rose Depp), a grandi. Et ils ont des secrets à révéler…

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "L'homme fidèle" - Bande-annonce

