Matrix : pourquoi le générique du film pourrait être celui de "Top Chef"

Le générique culte de Matrix, ce code qui ouvrait le film des sœurs Wachowski en 1999, est une pluie de caractères bizarres verts qui finissent par former le titre du film Matrix.

Cette fameuse matrice que Neo, alias Keanu Reeves, un petit génie de l’informatique va infiltrer en prenant une petite pilule rouge. Bref, depuis la sortie de Matrix, tout le monde se demande si ce code étrange n’a pas une signification, si ce ne serait pas une clé du film.

C’était même devenu une sorte de course aux geeks pour savoir qui le décoderait en premier. Mais personne n’y est parvenu en plus de 20 ans, et pour cause, ce code ne veut absolument rien dire. C’est son créateur, le graphiste britannique Simon Whiteley, qui l’a révélé.

Quand les Wachowski décident d’avoir un générique dans l’esprit manga, elles le contactent car elles savent que son épouse est japonaise et qu'elle pourra donc l'aider. Whiteley imagine un mélange de chiffres et de caractères japonais. Pour le fabriquer, il prend une pile de livres de sa femme et se met à les feuilleter. Et là il s’arrête sur un qui lui convient parfaitement. Il en scanne les pages et c’est comme ça que naît ce générique culte.

Des recettes de sushis dans la Matrice

Mais, le bouquin qu’il a pris, est un livre de recettes pour faire des sushis. Donc si ça se trouve en analysant le générique de Matrix si vous avez quelques rudiments de japonais peut-être pourrez vous lire la recette du maki saumon ou du california roll avocat crevette ?

Pour l’anecdote, la femme de Simon Whiteley a toujours le fameux livre, un peu fatigué maintenant mais que le couple garde précieusement. Surtout que les effets visuels de Matrix ont valu au film un de ses 4 Oscars. Pour lequel Whiteley, c’est un comble, n’a pas été crédité d’ailleurs…

